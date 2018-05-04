Hindenburg felâketi

Aybüke SENGİR / [email protected]

Zeplin, 6 Mayıs 1937 tarihinde Amerika turu sırasında ani dönüş yapmasının etkisiyle kopan iskeletin, zeplinin havada kalmasına yarayan hidrojen tanklarından birini delmesiyle bir anda alev aldı. 36 saniyede zeplinin içinde bulunan 97 kişiden 36'sı hayatını kaybetmişti.

Hindenburg Kazası,zeplin tarihinin en büyük faciası olarak kayıtlara geçti.

TİTANİC GİBİ LÜKSTÜ

Zeplinler yalnızca zengin insanların kullanabileceği bir lükstü o dönemlerde. Hindenburg da son derece lüks yapılmıştı. Kullanılabilir sıcak suyu, lüks yemek odası ve lezzetli yemekleri ve son derece sessiz çalışan 4 adet dizel motoruyla yolcuları rahat ettirebilecek her türlü imkana sahipti.

245 METRELİK UÇAN BİR DEV

Hindenburg, 245 metrelik boyuyla bugüne kadar yapılmış en büyük hava taşıtıydı. Diğer önemli özelliği de o dönemde Almanya’nın yani Hitler’in Alman üstünlüğünü yansıtan bir simgesi olmasıydı. Yapımı tamamlandıktan sonra Alman Zeplin Havayolu Şirketi Deutsche Zeppelin-Reederei tarafından işletilecekti.

HELYUM YERİNE HİDROJEN GAZI KULLANDILAR

Almanya, zeplini uçurabilmek için gerekli olan helyum gazını elde edebilmek için, o dönemin tek tedarikçisi ABD’nin kapısını çaldı. Ancak ABD Nazi Almanya’sına ambargo nedeniyle Helyum gazı satmadı. Alman mühendisler bunun yerine son derece yanıcı bir gaz olan hidrojen gazı kullandı.

Helyum yerine hidrojen gazı kullanılması Hindenburg’un sonunu getirecekti.

FELAKET GELİYOR

İnsanlık tarihinde kıtalar arası kesintisiz uçuşu ilk gerçekleştiren Almanya’nın gurur kaynağı Hindenburg neredeyse yolculuğunu tamamlamış ve iniş yapmak için New Jersey’deki Lakehurst donanma hava üssü semalarında belirmişti. Bu popüler olayı kaydetmek için çok sayıda muhabir ve olayı görmek için buraya gelmiş yüzlerce insan da vardı.

KIVILCIMLAR ALEVE DÖNÜŞTÜ: 36 SANİYEDE 36 KİŞİ ÖLDÜ

Hindenburg iniş halatlarını yere bıraktığı sıralarda kıç tarafından alevler yükselmeye başladı. Geminin dış yüzeyinde oluşan statik elektriğin kıvılcımlar meydana getirdiği ve devamında aleve dönüşen kıvılcımların geminin infilak etmesine sebep olmuştu. Yükselen alevler son derece yanıcı bir gaz olan hidrojen gazının da etkisiyle yaklaşık bir dakika içerisinde bütün zeplini kapladı. Yapımı yıllar süren bu devasa zeplin yalnızca birkaç dakika içinde tamamen yandı. 36 saniyede zeplinin içinde bulunan 36 yolcu ve 61 mürettebattan 36’sı feci şekilde hayatını kaybetti.