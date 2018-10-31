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Dünyanın en büyük heykelinin açılışı yapıldı

Hindistan'da yapılan 182 metrelik heykelin maliyeti 403 milyon dolar.

AA | 31.10.2018 - 12:19..
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Dünyanın en büyük heykelinin açılışı yapıldı

Hindistan Gujarat eyaleti Kevadiya köyünde inşa edilen ve 403 milyon dolara mal olan 182 metre uzunluğundaki heykelin açılışını, Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptı.

BİRLİK HEYKELİ

Açılış töreni sırasında Hindistan Hava Kuvvetlerine ait uçaklardan Narmada Nehri kıyısındaki "Birlik Heykeli"ne çiçekler atıldı.

Dünyanın en büyük heykelinin açılışı yapıldı

Hint heykeltıraş Ram V Sutar'ın eseri olan heykelin yüksek miktara mal olması eleştirilmesine rağmen Hindistan Başbakanı Modi projeyi devam ettirmişti.

Hindistan'da dünyanın en büyük heykeli

"PATEL GELECEK NESİLLERE İLHAM OLACAK"

Patel gibi Gujarat eyaletinde dünyaya gelen Modi, kriz döneminde Hindistan için yol gösterici olan Patel'in gelecek nesillere ilham kaynağı sağlayacağını söyledi.

Dünyanın en büyük heykelinin açılışı yapıldı

Yerel basında çıkan haberlerde, açılış töreni için bölgeye binlerce polisin konuşlandırıldığı ve dün gösteri yapan çiftçiler ile aktivistlerin gözaltına alındığı belirtildi.

MÜZE DE OLACAK

Özgülük Anıtı'nın neredeyse iki katı heykel, Patel'in yaşamı ve çalışmalarına dair bir araştırma merkezi ile 2 bin fotoğraf ve 40 bin belgeyi içeren müzeyi de barındıracak.

Dünyanın en büyük heykelinin açılışı yapıldı

Heykeli yılda 2 buçuk milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

İngiliz sömürgecilerin 1947'de ülkeden ayrılmasından sonra Hindistan'ın ilk içişleri bakanı olan ve "Hindistan'ın Demir Adamı" diye anılan Patel, bağımsızlık sonrası dönemde çeşitli eyaletlerin bütünleşmesinde önemli rol oynamıştı.

Dünyanın en büyük heykelinin açılışı yapıldı

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