taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.921
USD
4,4308
EURO
5,2224
ALTIN
183,44
PETR
77,7500

Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i görücüye çıkacak

Hattat Murat Şahin tarafından yazılan 6 metre boyunda ve 3 metre enindeki dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i, Bursa'da açılacak Kur'an-ı Kerim ve Hat Müzesi'nde görülebilecek.

AA | 16.05.2018 - 15:00..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i görücüye çıkacak

Öğrencisinin getirdiği kağıdı denemek için Hilye-i Şerif yazmaya başlayan ve bunu devam ettiren Murat Şahin'in 2 haftada tamamladığı yazı, tezhiple süslendi. Hattat Murat Şahin, 1991'de İstanbul'daki Cafer Ağa Medresesi'nde hattat Aydın Ergün'den rika yazı dersi almaya başladığını söyledi.

Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i görücüye çıkacak

Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i görücüye çıkacak

"FARKLI KENTLERDE DERSLER VERİYORUM"

Sülüs yazı için de 1993'te hattat Hüseyin Kutlu'dan eğitim aldığını anlatan Murat Şahin, "Daha sonra 1998'de rahmetli hattat Ali Alparslan hocamla Süleymaniye Kütüphanesi'nde derslere başladım. Bu sırada askerlik araya girdi. Askerden sonra Ali Alparslan hocamdan talik, Hüseyin hocamla da sülüs ile nesih yazılarına devam ettim ve 2001'de sülüs ve nesih yazılarında icazet almaya hak kazandım. Talik yazıda da 2005'te Alpaslan hocamın son talebesi olarak icazet aldım. Ben kendimi öğrencilere adamış bir hattatım. İstanbul'un yanı sıra Bursa, Eskişehir, Kütahya, Kocaeli'de dersler veriyorum. Takriben 450'nin üzerinde öğrencim var. Bunun dışında hat üzerine 3 dernek kurduk ve sergiler açıyoruz." dedi

Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i görücüye çıkacak

YAZIMI BİR HAFTA SÜRDÜ

Hazreti Muhammed'in fiziksel özelliklerini anlatan bir metnin Hazreti Ali tarafından kaleme alındığını aktaran Murat Şahin, bu metni hattat Hafız Osman'ın bir form haline getirdiğini, buna da Hilye-i Şerif dendiğini dile getirdi.

Yaklaşık 5 yıl önce Hilye-i Şerif'i yazmaya başladığına ve kısa sürede tamamladığına dikkati çeken hattat Şahin, "Takriben iki haftada bu Hilye-i Şerif'i yazmak nasip oldu. Daha sonra besmelesini, ciharyar-i güzin takımını ve Enbiya Suresi 107. ayeti yazdım. Ben hesap yapmadan yazdım. Ortalama 6 metreye 3 metre ebatlarında oldu. Şu ana kadar yazılmış dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hurda malzemeleri sanat eserine dönüştürdüler
Erciyes Üniversitesi heykel bölümü öğrencileri, hurdalıktan topladıkları eşyalardan tasarladıkları eserleri sergiledi.
Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü İnci Aral'ın
Edebiyatımızın önemli isimlerinden İnci Aral, 7.Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında verilen Beyaz Martı Onur Ödülü’nün sahibi oldu.
Yedi Günah ve Bir Bürokratın 24 Saati adlı sergi başladı
Yapı Kredi Kültür Sanat, 16 Mayıs - 14 Haziran 2018 tarihleri arasında ressam Cemal Erez’in Yedi Günah ve Bir Bürokratın 24 Saati adlı iki bölümden oluşan sergisine ev sahipliği yapıyor.
Osmanlı döneminde Mekke ve Medine fotoğrafları sergilendi
Bursa'da İslam tarih, sanat ve kültür araştırma Merkezi arşivlerindeki 'Haremeyn Osmanlı Döneminde Mekke ve Medine Fotoğrafları Sergisi' sanatseverler ile buluştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

318
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

280
Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

125
İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

89
Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

108
Canlı yayında Beştepe tartışması

Canlı yayında Beştepe tartışması

123
Dolar 4.50 lirayı gördü

Dolar 4.50 lirayı gördü

419
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM