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Dünyanın en büyük konteyner kenti Adana'da

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan yüz binlerce mülteciye ev sahipliği yapan kentlerden biri de Adana oldu.

İHA | 06.12.2017 - 11:25..
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Sığınmacılar için Sarıçam ilçesinde 2013 yılında Adana Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2 bin 142 çadır kapasiteli Sarıçam Geçici Barınma Merkezi kuruldu.

Kamptaki nüfus arttıkça çadırlar kaldırılarak yerine konteynerler yerleştirildi.

546 İLÇEDEN DAHA BÜYÜK

Bünyesinde okul, sağlık merkezi, seralar ve meslek kurslarının da bulunduğu 625 dönüm üzerine kurulu Sarıçam Geçici Barınma Merkezi’nde, konteyner sayısı 6 bin 136’ya, nüfusu ise 35 bine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun nüfus verilerine göre konteyner kentin nüfusu Türkiye’deki 546 ilçeyi geçti.

Dünyanın en büyük konteyner kenti Adana'da

1002 DERSLİK VAR

Kampta yönetici yardımcısı olarak görev yapan İsmail Gök, kamptaki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede 102 derslik, 400 civarında da öğretmen bulunduğunu kaydetti. Kamptaki meslek edindirme kurslarına ilişkin de bilgiler aktaran Gök, 8 tane dikiş-nakış, 4 seracılık ve kültür mantarı eğitimlerinin Halk Eğitim Merkezi görevlilerince mültecilere verildiğini anlattı.

Dünyanın en büyük konteyner kenti Adana'da

CAMİ, SPOR ALANI, POLİKİNLİK...

Konteyner kentte ayrıca 8 cami, 16 spor alanı, 6 poliklinik ve 24 saat çalışan ambulans ile acil servis bulunduğunu belirten İsmail Gök, “Konteyner kentimiz Türkiye’nin yanı sıra dünyanın en büyük konteyner kent olma özelliği taşıyor. Konteyner kent 10 mahalleden oluşuyor ve 4-5 kişilik her aileye bir konteyner düşüyor. 21 metrekarelik tuvalet, banyo, mutfak var. Kampta ayrıca market var. Göçmenlerimiz eski durumlara göre şimdi hallerinden çok memnun. Ayda 3 gün izinleri var, dışarı çıkabiliyorlar. İnsanları meslek edindirme açısından biraz daha çalışmaya yönlendirmek için uğraşımız var. Tekrar ülkelerine döndükleri zaman öğrendiklerini orada uygulayacaklar.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük konteyner kenti Adana'da

Dünyanın en büyük konteyner kenti Adana'da

Dünyanın en büyük konteyner kenti Adana'da

Dünyanın en büyük konteyner kenti Adana'da

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