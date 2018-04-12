Dünyanın en büyük lale halisi motifi İstanbul’un en önemli simgelerinden Sultanahmet Meydanında görücüye çıktı.

BİN 734 METREKARELİK LALE HALISI

565 bin laleden oluşan bin 734 metrekarelik lale halısı havadan çekilen görüntülerde kendine hayran bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13. İstanbul Lale Festivali kapsamında tüm şehri adeta laleye bürüdü.

565 BİN LALEDEN OLUŞTU

Festival kapsamında şehrin önemli simgelerinden Sultanahmet Meydanı’nda sergilenmeye başlanan 565 bin laleden oluşan dünyanın en büyük lale halisi motifi İstanbulluların beğenisine sunuldu.

Dev lale halısı İstanbul tarihi yarımada manzarası ile havadan çekilen görüntülerde kendine hayran bıraktı.

Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi İZLE



ŞEHRİN GÖRÜNTÜSÜNE RENK KATTI

Görüntülerde eşsiz manzara eşliğinde lale halısının görüntüsü adeta mest etti. Toplam bin 734 metrekare olan dev lale halısı rengarenk görüntüsü ile şehrin görüntüsüne renk kattı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Akşam saatlerinde vinç yardımıyla sulanan dev lale halısı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Lale halısı yapımı devam ederken de vatandaşların ilgi odağı olmuştu.