Dünyanın en büyük stadyumu olacaktı: Deutsches

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Futbolla aran iyiyse veya dünya olimpiyatlarını kaçırmayan biriysen, muhtemelen stadyumlar hakkında da az çok bilgin vardır. Bugün, Estadio do Maracana, Azadi, Wembley gibi dünyanın en büyük stadyumları bile taş çatlasın 100 bin kişilik kapasiteye sahip. Neredeyse 80 sene önce, dünyanın en büyük stadyumu projesinin Hitler'in elinde olduğunu biliyor muydun?

Evet; hepinizin, hayatını yakından tanıdığı, diktatörlüğün yüz bulmuş hali, Nazi furyasının bir nuramalı politikacısı Hitler’in büyük oyuncaklarla arası her zaman iyiydi. Daha önce de dünyanın en büyük tankını yapmak için Porsche’un başını az ağrıtmadı. Anlayacağınız; Hitler büyük oynamaktan hiç vazgeçmemişti. ‘En’ olmanın egosu içinde boğulan politikacının, başarısız olmuş 'büyük' projesini okuyoruz.

400 BİN KİŞİLİK KAPASİTE

Nazi lideri Adolf Hitler'in Almanya'da iktidarda olduğu 1936 yılında Berlin Olimpiyat Oyunları düzenleniyordu. Yıllar içindeki siyasi ilerleyiş, onu 'en iyi, en büyük' olmanın egosuna sürüklüyordu. İşte bu düşünceyle Hitler, dünyanın en büyük stadyumunu yapmak için işe koyuldu. Albert Speer tarafından tasarlanan Alman stadyumu Deutsches’in, şimdiye kadar yapılmış en büyük stadyum olması gerekiyordu: Hitler'in, başkent olarak düşündüğü Nürnberg'te inşa ettirmeye başladığı 400 bin kişilik devasa stadyum, neredeyse 875 metre uzunluğunda, 500 metre genişliğinde bir projeydi. İzleyicileri taşımak için en az yüzer kişilik asansörler de inşa edecekti.

İşte 400 bin kişi için planlanan o projenin çizimi...





400 İŞÇİ ALMAN STADYUMU İÇİN KOLLARI SIVADI

9 Eylül 1937’de kollar sıvandı; 400 binden fazla insanı ağırlayacak stadyum için 400 işçi kürek vurmaya başladı. Hitler’in hayallerini süsleyen stadyumun adı, savaş çıkmasaydı Deutsches ya da German Stadium (Alman Stadyumu) adını alacaktı. Fakat Nazi Alman lider bu proje için hem fazla egoist, hem de dünya savaşın arefesindeydi.

MAKET STADYUM İNŞA ETTİLER

Dört yüz işçi, gerçek stadyumdan önce inşa edilen test tribünleri için 18 ay boyunca durmaksızın çalıştı. Nürnberg şehrinde, Nazi partisi mühendislerinin kontrolünde inşa edilen maket alan, planlanan kapasitenin onda biri kadardı.

HİTLER PROJEYİ ÖVDÜ DE ÖVDÜ

Hitler inşa edilen maket alanda, 24 bin kişinin önünde, planlanan yeni inşaatın bir modelini sundu. Alman lider, çığır açan tören sırasında heyecanlı bir kalabalığa Deutsches Stadion'u ("Alman Stadyumu") anlatmaya başladı; Alman’ın mühendisini, işçisini, projesini övdü de övdü. Hitler bu stadyumu bir spor kompleksi olarak hizmet vermenin yanı sıra, Nürnberg'deki Nazi parti mitingleri için de kullanmayı planlıyordu. Führer'in bu denli büyüklükte bir yapı istemesinin en büyük nedeni ise, izleyicilerin kendilerini "küçük" hissetmesi isteği olduğunu söylüyordu.

''OLİMPİYATLAR SONSUZA KADAR BURADA OLACAK!''

''1940 Olimpiyatları Tokyo'da gerçekleşecek. Fakat bundan sonrakiler sonsuza kadar Almanya'da yapılacak! '' diyordu Hitler, kendinden emin bir şekilde. Dev stadyumun hayaliyle yanıp tutuşan politikacı, Reich Parti Kongresi için 1945'te tamamlanmasını umuyordu. Fakat 1945'te ne olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz...

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI PATLAK VERDİ, İNŞA DURDU

1938’de kazılar gerçek stadyum için tekrar başladı. Halbuki Hitler, çok heveslendiği stadyumunda ilk ve son konuşmasını çoktan yapmıştı bile. Ve hayal ettiği gibi 400 bin kişiyi o stadda hiç göremeyecekti. Nürnberg'deki inşaat, II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi nedeniyle sadece bir yıl sonra sona erdi. Amerikan ordusu Nünberg yakınlarına kadar girdi ve stadyumun yapılan kısmından eser bırakmadı. Ne yazık ki hem Almanya, hem de Hitler, maket bir alandan fazlasını göremedi.

GERİYE HİTLER'İN EGOSU VE HAYAL KIRIKLIĞI KALDI

Savaşın sonunda, Almanlar ilerleyen Amerikan birliklerine karşı sert bir direniş sergilerken, bir kısmı inşa edilen stadyum neredeyse tamamen yok edildi. Ancak stadyumun geriye kalan bazı kalıntıları bugün hala sağlam. Yerliler buraya “Stadyum Dağı” diyorlar. İşte o beton kalıntıları, Hitler'in 'en iyi ve en büyük olma' megalomanyasını taşıyor.