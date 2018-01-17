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Dünyanın en büyük su altı mağarası Meksika’da

Meksika’da keşfedilen su altı mağarasının, antik Maya uygarlığının tarihine de yeni bir ışık tutabileceği söyleniyor.

REUTERS | 17.01.2018 - 15:57..
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Nefes kesici sahilleriyle ses getiren ve bulundukları kehanetler nedeniyle günümüzde oldukça sık adını duyduğumuz antik Maya Uygarlığı’na ev sahipliği yapmış olan Meksika, şimdi de bir başka doğa harikasıyla kendinden söz ettiriyor.

Dünyanın en büyük su altı mağarası Meksika’da

347 KİLOMETRELİK DEV SU ALTI MAĞARASI

Meksika'nın güneybatısında bulunan Yucatan Yarımadası’nın alt katmanının incelenmesi projesini yürüten GAM derneğini sayesinde yarımadanın doğu bölgesinde 347 km uzunluğunda bir su altı mağarası keşfedildi.

Dünyanın en büyük su altı mağarası Meksika’da

MUHTEŞEM KEŞİF

GAM direktörü Guillermo de Anda, yaptığı açıklamada, bu "muhteşem" keşfin, İspanyol fethinden önce bölgede yer alan antik Maya Uygarlığı’nın kültür yapısını anlamak açısından da büyük bir fayda sağlayacağını söyledi.

Dünyanın en büyük su altı mağarası Meksika’da

Yucatan Yarımadası’nda, şehirlerini yer altı obrukları üzerine kurarak geniş bir ağ kuran Maya halkından kalan hayranlık uyandırıcı devasa kalıntıların bulunuyor.

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