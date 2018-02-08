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Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı

102.34 karatlık elmas, 100 karatın üzerinde olan en büyük yuvarlak beyaz elmas olma özelliği taşıyor.

DHA | 08.02.2018 - 17:41..
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Sotheby's Elmaslarının Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Patti Wong, "Bu taş 100 karatın üstünde bir kusursuzluk abidesi. Kariyerimde pek çok harika taş görmeme rağmen, böyle bir taşla ilk kez karşılaşıyorum" dedi.

FİYATI 40 MİLYON DOLAR

Netlik, kesim, renk ve karat olmak üzere tüm kriterleri barındıran elmas Sotheby’s Elmasları’nın New Bond Sokağındaki butik dükkanının açılışının birinci yıl dönümü sebebiyle görücüye çıkarılırken, uzmanlar elmasın satış fiyatının 36 ila 40 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyor.

Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı

Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı

Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı

Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı

Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı

Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı

Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı

Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı

Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı

Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı

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