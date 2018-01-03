taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.879
USD
3,7587
EURO
4,5163
ALTIN
158,82
PETR
66,7200

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Kitap Ayracı'dan çocuklara özel dünyanın en çok ilgi gören 20 çocuk kitabı!

Özel Haber | 03.01.2018 - 13:04..
  1. Haberler
  2. Kitap

çocuk kitapları

Sevgili çocuklar, okumaya doyamayacağınız, bilgileneceğiniz; yeri gelip heyecanlanacağınız ne çok kitap var dünyada. Elinizde bir liste olsun diye "Kitap Ayracı" olarak, dünyanın dört bir yanından çocukların beğenisini kazanmış kitapları, sizler için derledik.

Keyifli okumalar…

1 –  Küçük Prens

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Küçük Prens

Antoine de Saint-Exupery

Düzyazı Yayınevi

Çev.: Özlem Avcı

S.: 120

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

2 – Çocuk Kalbi

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Çocuk Kalbi

Edmondo De Amicis

İş Bankası Kültür Yay.

Çev.: Meryem Mine Çilingiroğlu

S.: 328

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

3 - Pollyanna

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Pollyanna

Eleanor H. Porter

Epsilon Yayınevi

Çev.: Bercan Tutar

S.:  216

4 - Rapunzel

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Rapunzel

Grimm Kardeşler

Sis Yay.

S.: 16

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

5 – Küçük Kara Balık

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Küçük Kara Balık

Samed Behrengi

Can Çocuk Yay.

Çev.: Haşim Hüsrevşahi

S.: 55

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

6 – Heidi

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Heidi

Johanna Spyri

İş Bankası Kültür Yay.

Çev.: Saffet Günersel

S.: 250

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

7 – Alice Harikalar Diyarında

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Alice Harikalar Diyarında

Lewis Carroll

Bilge Kültür Sanat Yay.

Çev.: Nurten Hatırnaz

S.: 128

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

8 – Kibritçi Kız

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Kibritçi Kız

Hans Christian Andersen

Yapı Kredi Yay.

Çev.: Tahsin Yücel

S.: 40

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

9 - Fareli Köyün Kavalcısı

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Fareli Köyün Kavalcısı

R. Browning

Kare Yay.

S.: 48

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

10 – Charlie’nin Çikolata Fabrikası

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Charlie'nin Çikolata Fabrikası

Roald Dahl

Can Çocuk Yay.

Çev.: Makbel Oytay

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

11 – Dünyanın Merkezine Seyahat

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Dünyanın Merkezine Yolculuk

Jules Verne

Arkadaş Yay.

Çev.: Ali Aydoğan

S.: 136

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

12 – Gulliver’in Seyahatleri

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Gulliver'in Seyahatleri

Jonathan Swift

Can Yay.

Çev.: Can Ömer Kalaycı

S.: 360

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

13 - Tom Sawyer’ın Maceraları

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Tom Sawyer'in Maceraları

Mark Twain

İş Bankası Kültür Yay.

Çev.: Bülent O. Doğan

S.: 264

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

14 – Don Kişot

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Don Kişot

Miguel de Cervantes Saavedra

Yapı Kredi Yay.

S.: 292

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

15 – Robin Hood

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Robin Hood

Howard Pyle

Arkadaş Yay.

Çev.: Ali Aydoğan

S.: 128

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

16 – Define Adası

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Define Adası

Robert Louis Stevenson

Arkadaş Yay.

Çev.: Ali Aydoğan

S.: 128

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

17 - Andersen Masalları

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Andersen Masalları

Hans Christian Andersen

Remzi Kitabevi

S.: 280

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

18 - Ay’a Yolculuk

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Ay'a Yolculuk

Jules Verne

Arkadaş Yay.

Çev.: Ali Aydoğan

S.: 128

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

19 - Saftirik Greg'in Günlüğü 1

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Saftirik Greg'in Günlüğü 1

Jeff Kinney

Epsilon Yayınevi

S.: 220

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

20 - Harry Potter ve Felsefe Taşı - 1.Kitap

Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Harry Potter ve Felsefe Taşı - 1.Kitap

J. K. Rowling

Yapı Kredi Yay.

Çev.: Ülkü Tamer

S.: 276

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

İlginizi Çekebilir
Edebiyatseverler için yeni kitaplar
Edebiyat tutkunların okuması gereken yeni eserler Kitap Ayracı listesinde...
Josh Malerman’dan soluk kesen roman: Kırmızı Piyano
İngiliz yazar Josh Malerman, romanında gizemli bir sesi çözmek için yola çıkan müzik grubu Danes üyelerinin başından geçen serüvenleri bir solukta anlatıyor.
Sait Faik Abasıyanık'ın hayatı belgesel oldu
Türk edebiyatının usta ismi Sait Faik Abasıyanık'ın hayatı, kendi hikayeleriyle belgeselleştirildi.
Mathias Enard'dan yeni roman: Mıntıka
Fransız yazarın yeni kitabı, Can Yayınları etiketiyle kitapseverlerle buluştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

100
ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

165
İran'da hükümete destek gösterileri başladı

İran'da hükümete destek gösterileri başladı

153
CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

194
2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

127
Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

140
Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM