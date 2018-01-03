Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Sevgili çocuklar, okumaya doyamayacağınız, bilgileneceğiniz; yeri gelip heyecanlanacağınız ne çok kitap var dünyada. Elinizde bir liste olsun diye "Kitap Ayracı" olarak, dünyanın dört bir yanından çocukların beğenisini kazanmış kitapları, sizler için derledik.

Keyifli okumalar…

1 – Küçük Prens

Küçük Prens

Antoine de Saint-Exupery

Düzyazı Yayınevi

Çev.: Özlem Avcı

S.: 120

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2 – Çocuk Kalbi

Çocuk Kalbi

Edmondo De Amicis

İş Bankası Kültür Yay.

Çev.: Meryem Mine Çilingiroğlu

S.: 328

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3 - Pollyanna

Pollyanna

Eleanor H. Porter

Epsilon Yayınevi

Çev.: Bercan Tutar

S.: 216

4 - Rapunzel

Rapunzel

Grimm Kardeşler

Sis Yay.

S.: 16

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5 – Küçük Kara Balık

Küçük Kara Balık

Samed Behrengi

Can Çocuk Yay.

Çev.: Haşim Hüsrevşahi

S.: 55

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6 – Heidi

Heidi

Johanna Spyri

İş Bankası Kültür Yay.

Çev.: Saffet Günersel

S.: 250

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7 – Alice Harikalar Diyarında

Alice Harikalar Diyarında

Lewis Carroll

Bilge Kültür Sanat Yay.

Çev.: Nurten Hatırnaz

S.: 128

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8 – Kibritçi Kız







Kibritçi Kız

Hans Christian Andersen

Yapı Kredi Yay.

Çev.: Tahsin Yücel

S.: 40

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9 - Fareli Köyün Kavalcısı

Fareli Köyün Kavalcısı

R. Browning

Kare Yay.

S.: 48

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10 – Charlie’nin Çikolata Fabrikası

Charlie'nin Çikolata Fabrikası

Roald Dahl

Can Çocuk Yay.

Çev.: Makbel Oytay

S.: 208

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11 – Dünyanın Merkezine Seyahat

Dünyanın Merkezine Yolculuk

Jules Verne

Arkadaş Yay.

Çev.: Ali Aydoğan

S.: 136

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12 – Gulliver’in Seyahatleri

Gulliver'in Seyahatleri

Jonathan Swift

Can Yay.

Çev.: Can Ömer Kalaycı

S.: 360

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13 - Tom Sawyer’ın Maceraları

Tom Sawyer'in Maceraları

Mark Twain

İş Bankası Kültür Yay.

Çev.: Bülent O. Doğan

S.: 264

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14 – Don Kişot

Don Kişot

Miguel de Cervantes Saavedra

Yapı Kredi Yay.

S.: 292

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15 – Robin Hood

Robin Hood

Howard Pyle

Arkadaş Yay.

Çev.: Ali Aydoğan

S.: 128

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16 – Define Adası

Define Adası

Robert Louis Stevenson

Arkadaş Yay.

Çev.: Ali Aydoğan

S.: 128

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17 - Andersen Masalları

Andersen Masalları

Hans Christian Andersen

Remzi Kitabevi

S.: 280

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18 - Ay’a Yolculuk

Ay'a Yolculuk

Jules Verne

Arkadaş Yay.

Çev.: Ali Aydoğan

S.: 128

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19 - Saftirik Greg'in Günlüğü 1

Saftirik Greg'in Günlüğü 1

Jeff Kinney

Epsilon Yayınevi

S.: 220

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20 - Harry Potter ve Felsefe Taşı - 1.Kitap

Harry Potter ve Felsefe Taşı - 1.Kitap

J. K. Rowling

Yapı Kredi Yay.

Çev.: Ülkü Tamer

S.: 276

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