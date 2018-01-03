Dünyanın en çok ilgi gören çocuk kitapları

Sevgili çocuklar, okumaya doyamayacağınız, bilgileneceğiniz; yeri gelip heyecanlanacağınız ne çok kitap var dünyada. Elinizde bir liste olsun diye "Kitap Ayracı" olarak, dünyanın dört bir yanından çocukların beğenisini kazanmış kitapları, sizler için derledik.
Keyifli okumalar…
1 – Küçük Prens
Küçük Prens
Antoine de Saint-Exupery
Düzyazı Yayınevi
Çev.: Özlem Avcı
S.: 120
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2 – Çocuk Kalbi
Çocuk Kalbi
Edmondo De Amicis
İş Bankası Kültür Yay.
Çev.: Meryem Mine Çilingiroğlu
S.: 328
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3 - Pollyanna
Pollyanna
Eleanor H. Porter
Epsilon Yayınevi
Çev.: Bercan Tutar
S.: 216
4 - Rapunzel
Rapunzel
Grimm Kardeşler
Sis Yay.
S.: 16
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5 – Küçük Kara Balık
Küçük Kara Balık
Samed Behrengi
Can Çocuk Yay.
Çev.: Haşim Hüsrevşahi
S.: 55
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6 – Heidi
Heidi
Johanna Spyri
İş Bankası Kültür Yay.
Çev.: Saffet Günersel
S.: 250
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7 – Alice Harikalar Diyarında
Alice Harikalar Diyarında
Lewis Carroll
Bilge Kültür Sanat Yay.
Çev.: Nurten Hatırnaz
S.: 128
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8 – Kibritçi Kız
Kibritçi Kız
Hans Christian Andersen
Yapı Kredi Yay.
Çev.: Tahsin Yücel
S.: 40
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9 - Fareli Köyün Kavalcısı
Fareli Köyün Kavalcısı
R. Browning
Kare Yay.
S.: 48
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10 – Charlie’nin Çikolata Fabrikası
Charlie'nin Çikolata Fabrikası
Roald Dahl
Can Çocuk Yay.
Çev.: Makbel Oytay
S.: 208
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11 – Dünyanın Merkezine Seyahat
Dünyanın Merkezine Yolculuk
Jules Verne
Arkadaş Yay.
Çev.: Ali Aydoğan
S.: 136
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12 – Gulliver’in Seyahatleri
Gulliver'in Seyahatleri
Jonathan Swift
Can Yay.
Çev.: Can Ömer Kalaycı
S.: 360
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13 - Tom Sawyer’ın Maceraları
Tom Sawyer'in Maceraları
Mark Twain
İş Bankası Kültür Yay.
Çev.: Bülent O. Doğan
S.: 264
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14 – Don Kişot
Don Kişot
Miguel de Cervantes Saavedra
Yapı Kredi Yay.
S.: 292
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15 – Robin Hood
Robin Hood
Howard Pyle
Arkadaş Yay.
Çev.: Ali Aydoğan
S.: 128
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16 – Define Adası
Define Adası
Robert Louis Stevenson
Arkadaş Yay.
Çev.: Ali Aydoğan
S.: 128
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17 - Andersen Masalları
Andersen Masalları
Hans Christian Andersen
Remzi Kitabevi
S.: 280
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18 - Ay’a Yolculuk
Ay'a Yolculuk
Jules Verne
Arkadaş Yay.
Çev.: Ali Aydoğan
S.: 128
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19 - Saftirik Greg'in Günlüğü 1
Saftirik Greg'in Günlüğü 1
Jeff Kinney
Epsilon Yayınevi
S.: 220
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20 - Harry Potter ve Felsefe Taşı - 1.Kitap
Harry Potter ve Felsefe Taşı - 1.Kitap
J. K. Rowling
Yapı Kredi Yay.
Çev.: Ülkü Tamer
S.: 276
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