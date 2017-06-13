Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

Forbes'ın her yıl düzenlediği ünlüler listesinde, "Diddy" lakabıyla tanınan Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rap müzisyeni Sean Combs, Haziran 2016 - Haziran 2017 döneminde 130 milyon dolarlık gelir elde ederek zirvede yer aldı.

BEYONCE İKİNCİ SIRADA

Söz konusu dönemde ABD'li müzisyen ve oyuncu Beyonce 105 milyon dolar ile ikinci, Harry Potter kitap serisinin yazarı J.K. Rowling 95 milyon dolar gelirle üçüncü sırada yer aldı.

RONALDO 5. SIRADA

Aynı dönemde Kanadalı şarkıcı Drake 94 milyon dolar gelirle dördüncü, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo da 93 milyon dolar elde ederek beşinci oldu.

İLK YÜZDE AMERİKALI SAYISI FAZLA

Bu dönemde dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsünün üçte birinden fazlasının ABD'de olduğu kaydedilirken, listedeki ünlülerin yüzde 20'sinin Avrupa, yüzde 5'inin de Asya kıtasından olduğu bilgisi paylaşıldı.

100 ÜNLÜNÜN 5 MİLYARI VAR

Forbes, dünyanın en zengin 100 ünlüsünün söz konusu dönemde elde ettikleri toplam gelirin ise yaklaşık 5 milyar 150 milyon dolar olduğunu açıkladı.