taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.442
USD
3,5163
EURO
3,9393
ALTIN
143,09
PETR
48,2100

Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

ABD'li iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, son 1 yılda dünyada en çok gelir elde eden ünlülerin isimlerini açıkladı.

13.06.2017 - 01:20
  1. Haberler
  2. Dünya
Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

Forbes'ın her yıl düzenlediği ünlüler listesinde, "Diddy" lakabıyla tanınan Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rap müzisyeni Sean Combs, Haziran 2016 - Haziran 2017 döneminde 130 milyon dolarlık gelir elde ederek zirvede yer aldı.

BEYONCE İKİNCİ SIRADA

Söz konusu dönemde ABD'li müzisyen ve oyuncu Beyonce 105 milyon dolar ile ikinci, Harry Potter kitap serisinin yazarı J.K. Rowling 95 milyon dolar gelirle üçüncü sırada yer aldı.

Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

RONALDO 5. SIRADA

Aynı dönemde Kanadalı şarkıcı Drake 94 milyon dolar gelirle dördüncü, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo da 93 milyon dolar elde ederek beşinci oldu.

Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

İLK YÜZDE AMERİKALI SAYISI FAZLA

Bu dönemde dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsünün üçte birinden fazlasının ABD'de olduğu kaydedilirken, listedeki ünlülerin yüzde 20'sinin Avrupa, yüzde 5'inin de Asya kıtasından olduğu bilgisi paylaşıldı.

100 ÜNLÜNÜN 5 MİLYARI VAR

Forbes, dünyanın en zengin 100 ünlüsünün söz konusu dönemde elde ettikleri toplam gelirin ise yaklaşık 5 milyar 150 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

İlginizi Çekebilir
Katar'a ambargo koyan ülkeler Lübnan Başbakanıyla görüştü
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Beyrut büyükelçileri, Katar ile ilişkisini kesme nedenlerini anlattı.
300 metrelik Rus bayrağıyla yürüdüler - İZLE
Rostov kentinde Rusya Milli Günü'nü kutlayan Ruslar, 300 metrelik Rus bayrağıyla caddelerde yürüdü.
Irak'taki Afgan ordusu armalı araçların sırrı çözüldü
94 pikap satın alan Pentagon, siparişte yanlışlıkla Irak yerine Afganistan deyince araçlar Afgan ordusunun renk ve armasıyla boyandı.
Ege Denizi'ndeki deprem Yunanistan'da can aldı
Midilli Adası'nda deprem nedeniyle çöken evin enkazında kalan kadının cesedine ulaşıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Altaylı'dan Arda Turan yorumu

Fatih Altaylı'dan Arda Turan yorumu

32
İran 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

İran 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

8
ABD'de bankalar mobil para transferine başladı

ABD'de bankalar mobil para transferine başladı

3
Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

4
300 metrelik Rus bayrağıyla yürüdüler - İZLE

300 metrelik Rus bayrağıyla yürüdüler - İZLE

4
Katar'a ambargo koyan ülkeler Lübnan Başbakanıyla görüştü

Katar'a ambargo koyan ülkeler Lübnan Başbakanıyla görüştü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM