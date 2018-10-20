Dünyanın en çok ziyaret edilen iki şehri Türkiye'den

162 şehrin mercek altına alındığı en iyi seyahat destinasyonlarını, ziyaretçi hacmini ve harcamasını analiz eden Mastercard, 2018 Küresel Destinasyon Şehirleri Endeksi'ni yayınladı. Araştırma sonuçları listeye Türkiye'den iki büyük şehri de dahil etti.

ANTALYA VE İSTANBUL DA LİSTEDE

Raporda en çok ziyaret edilen destinasyonlar arasına Türkiye'den de iki şehir girdi. Listede 8'inci sıraya yerleşen İstanbul 12,8 milyon uluslararası ziyaretçi sayısına ulaştı ve ziyaretçilerin günde 108 dolar harcama yaptığı ifade edildi. 11'inci sırada kendisine yer bulan Türkiye'nin turizm başkenti Antalya ise 11.27 milyon uluslararası ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

BANGKOK İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Rapora göre 2018 yılında en çok ziyaret edilen ilk 10 şehrin başında 21.98 milyon uluslararası ziyaretçi ile Bangkok geldi. Onu sırasıyla 20.42 milyon ile Londra ve 17.95 milyon ziyaretçi ile de Paris takip etti.



Ziyaretçilerin ortalama 4.7 gece kaldığı gözlemlenen Bangkok'ta, günde ortalama 173 dolar harcandığı kaydedildi. Londra'ya gidenler ortalama 5.8 gece konaklayarak günde 153 dolar harcarken, Paris'e giden ziyaretçiler ise ortalama 2.5 gece ile günde 301 dolar harcadı.

DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 ŞEHRİ

İşte dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri ve ziyaretçilerin günlük yaptığı ortalama harcamaları:

1. Bangkok, Tayland - 21.98 milyon uluslararası ziyaretçi

2. Londra, İngiltere - 20.42 milyon uluslararası ziyaretçi

3. Paris, Fransa - 17.95 milyon uluslararası ziyaretçi

4. Dubai, BAE - 16.66 milyon uluslararası ziyaretçi

5. Singapur - 14.47 milyon uluslararası ziyaretçi

6. New York, ABD - 13.67 milyon uluslararası ziyaretçi

7. Kuala Lumpur, Malezya - 13.53 milyon uluslararası ziyaretçi

8. İstanbul, Türkiye - 12,8 milyon uluslararası ziyaretçi

9. Tokyo, Japonya - 12.12 milyon uluslararası ziyaretçi

10. Antalya, Türkiye - 11.27 milyon uluslararası ziyaretçi













