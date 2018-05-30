Dünyanın en değerli 3. şirketi: Microsoft

New York borsasında işlem gören Microsoft'un hisse başına değeri salı gününü yüzde 0,4 düşüşle kapattı. Şirketin piyasa değeri 753 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Google'ın ana firması Alphabet'in hisse değeri ise salı gününü yüzde 1,5 kayıpla tamamladı. Firmanın piyasa değeri 739 milyar dolar oldu.

MİCROSOFT 3. SIRADA

Bu sonuçla Microsoft, Alphabet'in piyasa değerini geride bırakarak dünyanın en değerli 3'üncü şirketi konumuna yükseldi.

Google'ın piyasa değeri Microsoft'u ilk olarak 2012'de geride bırakmış, 2015'te Alphabet'in Google'ın ana firması olarak kurulmasından beri de firmanın piyasa değeri Microsoft'un üstünde yer almıştı.

Öte yandan, son bir yılda Microsoft'un hisseleri yüzde 41,2 yükseldi, Alphabet'in hisseleri ise sadece yüzde 14,5 artış kaydetti.

Salı günü itibarıyla, dünyanın en yüksek 2'nci piyasa değerine sahip firması 782,6 milyar dolar ile e-ticaret devi Amazon olurken, ABD'li teknoloji devi Apple ise 923,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi unvanını hala koruyor.