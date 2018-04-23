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Dünyanın en doğal havaalanı

Muhteşem sahil şeridinden kayalık adalara kadar, dünyanın en çarpıcı manzaralarının arasından uçup gideceğiniz Donegal Havaalanı’na hoşgeldiniz.

Özel Haber | 23.04.2018 - 10:47..
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Selen KALDIRIM / [email protected]

İrlanda'nın Donegal Bölgesi'nde bulunan Donegal Havaalanı, dünyanın en güzel havaalanı olmaya aday değil, bizce zaten öyle. Yaban Atlantik Yolu üzerinde bulunan havalimanı, Errigal Dağı ve Atlantik kıyı şeridi manzarasıyla 111 havalimanına taş çıkarır.

PLAJ İÇİNDE BİR TERMİNAL

Havaalanı 1986'da açıldığında, asfalt pisti ve çim şeridi dışında hiçbir şey yoktu. 1990'larda pist genişletildi ve terminal geliştirildi. Donagel’in bir uçak pisti olduğunu zor anlamak zor; şu manzaraya bakanın aklına bir şemsiye ve deniz havlusu geliyor.

Dünyanın en doğal havaalanı

OKYANUS MANZARALARI AYAĞINIZIN ALTINDA

Donegal'e iniş, berrak suları ve geniş kum tepeleriyle Mavi Bayraklı Plaj olarak tanınan Carrickfinn Plajı dahil olmak üzere, okyanus manzaraları ile hemen ayağınızın altında. İniş yapacağınız yere iyi bakın, sanki biri sizi tutup dünyanın en güzel tatil beldesine bırakmış gibi hissedeceksiniz.

Dünyanın en doğal havaalanı

‘’DÜNYANIN EN DOĞAL HAVAALANI’’

İrlanda başlı başlığa bir doğa ülkesi. Özellikle Donegal, İrlanda'nın en güzel manzaralarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Öyle ki özel jet rezervasyon hizmeti PrivateFly tarafından yürütülen bir ankette, Donegal dünyanın en doğal havaalanı olarak seçildi.

Dünyanın en doğal havaalanı

TESİSLER

Havaalanındaki tesisler arasında Café Bar Carraigfhinne & Shop, Turist Bilgilendirme bölümü, ATM, Eircom kablosuz geniş bant, Enterprise Araç Kiralama, taksi hizmetleri, hangar ve ofis alanı kiralama yer alıyor.

Dünyanın en doğal havaalanı

ULAŞIM VE ÇEVRE OTELLERİ

Donegal Havaalanı, eğlence ve iş amaçlı seyahat edenler için Kuzey-Batı'ya açılıyor. Havaalanı, batı kıyısındaki Rosses / Gweedore bölgesinde, Dublin'den sadece 40 dakikalık bir uçuş süresiyle hizmet vermekte. Öyle her yerden istediğiniz gibi Donegal'e uçamıyorsunuz.

GÜNDE İKİ KEZ HİZMET VERİYOR

Şu anda, tarifeli uçuşlar bir yıl boyunca Dublin ve İskoçya'ya hizmet veriyor. Dublin servisi, hükümetin kamu hizmeti yükümlülüğü planı kapsamında Dublin'e günlük olarak ve günde iki kez çalışır.

Donegal / Dublin rotasındaki büyüme, özellikle iş ve ticari banliyöler için uygun olan uçuş sürelerine (Donegal ve Dublin ve akşam iadelerinin sabah erken saatlerinde) bağlı.

Dünyanın en doğal havaalanı

Havaalanı, Letterkenny'den Donegal kasabasına arabayla bir saat uzaklıkta. Zaten havaalanından merkezi yerlere götürüp getiren shuttleları var. Onun dışında gidip konaklayabileceğiniz çevre otellerini paylaşıyorum.

Dünyanın en doğal havaalanı

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