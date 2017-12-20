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Dünyanın en eski fosilleri Avustralya'da bulundu

Bilim insanları, Batı Avustralya'da 3 buçuk milyar yıllık mikroskobik canlı kalıntıları bulduklarını açıkladı.

DHA | 20.12.2017 - 10:07..
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Dünyada yaşamın başlangıcına dair önemli ipuçları barındıran mikroskobik fosiller Batı Avustralya’da bir kayanın içerisinde bulundu.

3,5 MİLYAR YAŞINDA

Bilim insanlarını yaklaşık 3 buçuk milyar yaşındaki mikroskobik canlı kalıntılarınının, bugüne kadar keşfedilmiş en eski fosiller olduğunu açıkladı.

Dünyanın en eski fosilleri Avustralya'da bulundu

5 AYRI ORGANİZMAYA AİT 11 TÜR

Çalışmada, kimyasal izleri morfolojik olarak beş ayrı organizmaya ait 11 türün incelendiği belirtilerek, fosillerin Arkea bakterilerinin bugün nesli tükenmiş olan bazı cinslerine ait olduğu ifade edildi.

OKSİJENSİZ BİR GEZEGENDE HAYATTA KALDILAR

Ulusal Bilimler Akademisi Dergisi’nde yayımlanan makalede, keşfedilen fosillerin, canlıların oksijensiz bir gezegende nasıl hayatta kalabileceğine dair çalışmalara da ışık tutabileceği vurgulandı.

"BİYOLOJİK VE METABOLİK" CANLILAR

UCLA Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Valley ve ekibi yaptıkları karbon çalışmasında, fosillerin C-13 ve C12 oranlarına dayanarak, onların biyolojik ve metobolik fonksiyonlar gösteren canlılara ait olduğunu ortaya çıkarttıklarını söyledi. Valley, sahip oldukları bilgilerle onların şekilleri ve fizyolojik yapılarıyla ilgili verileri de araştırdıklarını sözlerine ekledi.

Dünyanın en eski fosilleri Avustralya'da bulundu

Dünyanın en eski fosilleri Avustralya'da bulundu

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