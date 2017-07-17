Dünyanın en eski gülücüğü Gaziantep'te bulundu

Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde yer alan "Karkamış Antik Kenti"nde yürütülen kazılara başkanlık eden İtalya'nın Bolonya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nikolo Marchetti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karkamış Antik Kenti'nin milattan önce 2. binyılda Anadolu'da ve Mezopotamya'da hüküm süren Hititlerin önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

HİTİT İMPARATORLUĞUNUN İZLERİ

Prof. Dr. Marchetti, Türkiye'nin en geniş mimari kazı alanında çalıştıklarına dikkati çekerek Karkamış'ta bu yıla kadar genellikle Demir Çağı, Geç Hitit dönemine ait kalıntılar bulduklarını, ancak bu yıl Hitit İmparatorluğu'na ait tabakalara ulaştıklarını vurguladı.

Karkamış krallığına ait önemli bilgilerin gün ışığına çıktığını anlatan Marchetti, bu bilgiler ışığında tarihte yeni sayfalar yazabileceklerini ifade etti.

"DÜNYANIN EN ESKİ GÜLÜMSEMESİ"

Nikolo Marchetti, kentin nekropol alanında o dönemde tabut olarak kullanılan küpler, insanların küllerinin konulduğu topraktan kaplar, vazolar, süs eşyaları bulduklarını vurgulayarak, "Nekropol alanında çeşitli küpler, kaplar bulduk. Bunlardan en ilginci, milattan önce 1700 yılına ait üzerinde gülücük emojisi bulunan bir testi. Bu testi şerbet içmek için kullanılmış. Muhtemelen dünyanın en eski gülümsemesi. Bunu yapan usta ne amaçla bu emojiyi çizmiş bilemiyoruz ancak biz gülücük olarak nitelendiriyoruz." şeklinde konuştu.