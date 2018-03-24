Dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de titiz çalışma sürüyor

Şanlıurfa yakınlarında, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yürütülen çalışmaların, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Başkanlığı, Alan Yönetimi Başkanlığı, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü öncülüğünde, Göbeklitepe Bilim Kurulunun bilgisi dahilinde, onaylı projelerle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe ve uzmanlardan oluşan heyet, son günlerde alandaki tarihi yapılara zarar verildiği iddialarıyla gündeme gelen Göbeklitepe'de yürütülen çalışmaları basın mensuplarına anlattı.

Dünya arkeoloji tarihinde çok önemli bir yeri olan Göbeklitepe'nin tarihin sıfır noktası olarak nitelendirildiğine dikkati çeken Kocameşe, buradaki arkeolojik kazı çalışmalarının uzun yıllardır sürdüğüne işaret etti.

Yaklaşık 5 milyon avroluk Avrupa Birliği projesi kapsamında kazı alanının üzerine koruyucu üst örtü yapıldığı bilgisini veren Kocameşe, alandan 100 metre geride sonlanarak, ahşap yürüme yoluyla devam eden ulaşım yoluyla söz konusu alana yaya ulaşılabileceğini ifade etti.

Kocameşe, "Burada yaptığımız çalışmaların tamamı bu alanla ilgili Bilim Heyetimizin, Kazı Başkanlığımızın, Koruma Bölge Kurulumuzun ve Bakanlığımızın denetimi altında. Her aşaması kontrol edilen, takip edilen bir proje ve uygulama.

Bütün bilimsel yöntemlerin tamamı dikkate alınarak, hiçbir taviz verilmeden çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi´nde, kalıcı listeye girmesi için de adaylık başvurusu yapıldı. En kısa zamanda daimi listede de yer almasını bekliyoruz."