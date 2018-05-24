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Dünyanın en güçlü pasaportu Japonya'nın

Dünyanın en güçlü pasaportları listesi yayınlandı. Bu listeye göre Japon pasaportunun, dünyanın en güçlü pasaportu olduğu belirlendi.

AA | 24.05.2018 - 11:19..
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Dünyanın en güçlü pasaportu Japonya'nın

Dünyanın en güçlü pasaportları belirlendi. Henley Pasaport Endeksi'ne göre 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportu, 189 istikamete vizesiz giriş yapılabilmesiyle Japonya'nın oldu.

Dünyanın en güçlü pasaportu Japonya'nın

ALMANLAR İKİNCİ

Endekste ikinciliği 188 istikamete vizesiz giriş hakkına sahip Singapur ve Almanya, üçüncülüğü Güney Kore, Finlandiya, Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç paylaştı.

TÜRKİYE 49'UNCU

Türk pasaportu, endekste, 111 istikamete vizesiz giriş ile 49. sırada yer aldı.

LİSTENİN BÜYÜK HALİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZDünyanın en güçlü pasaportu Japonya'nın

SONUNCU AFGANİSTAN

100 ülkenin değerlendirmeye tabi tutulduğu listede sonunculuğu, 30 ülkeye vizesiz giriş hakkı ile Afganistan elde etti. Afganistan'ın üzerinde Yemen, Pakistan, Somali ve Sudan bulunuyor.

Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) özel verilerine dayanıyor. Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor, en çok vizesiz ülkeye seyahat olanağı tanınılan ülke pasaportu, daha kıdemli bulunuyor.

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