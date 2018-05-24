Dünyanın en güçlü pasaportu Japonya'nın

Dünyanın en güçlü pasaportları belirlendi. Henley Pasaport Endeksi'ne göre 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportu, 189 istikamete vizesiz giriş yapılabilmesiyle Japonya'nın oldu.
ALMANLAR İKİNCİ
Endekste ikinciliği 188 istikamete vizesiz giriş hakkına sahip Singapur ve Almanya, üçüncülüğü Güney Kore, Finlandiya, Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç paylaştı.
TÜRKİYE 49'UNCU
Türk pasaportu, endekste, 111 istikamete vizesiz giriş ile 49. sırada yer aldı.
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SONUNCU AFGANİSTAN
100 ülkenin değerlendirmeye tabi tutulduğu listede sonunculuğu, 30 ülkeye vizesiz giriş hakkı ile Afganistan elde etti. Afganistan'ın üzerinde Yemen, Pakistan, Somali ve Sudan bulunuyor.
Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) özel verilerine dayanıyor. Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor, en çok vizesiz ülkeye seyahat olanağı tanınılan ülke pasaportu, daha kıdemli bulunuyor.