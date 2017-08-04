Dünyanın en güvenli ve güvensiz ülkeleri açıklandı

Uluslararası araştırma şirketi Gallup, dünyada insanların güvenliği ve güvende hissetmeleriyle ilgili son anketini yayınladı. Türkiye'nin güvenlik puanı 100 üzerinden 80 olarak belirlendi.

ANKETTE 135 ÜLKE BULUNUYOR

Uluslararası araştırma ve anket şirketi Gallup, bu yıl da dünyanın en güvenli ve tehlikeli ülkelerini açıkladı. Ülke ve bölgelerin güvenlik, kanun ve düzen gibi çeşitli kıstaslara göre derecelendirildiği araştırma için 135 ülkede anket yapıldı. Bire bir görüşmelerle yapılan anket, halkın bireysel deneyimleri ve ülkesinde kendilerini ne kadar 'güvende hissettikleriyle' orantılı.

TÜRKİYE ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Washington merkezli Gallup'un son araştırmasına göre, Türkiye 100 üzerinden 80 puanla, ortalamanın biraz üstünde güvenlik seviyesinde gösterildi. Araştırmada bu yıl dünya ortalaması 76,1 oldu.

EN GÜVENLİ ÜLKE SİNGAPUR

Dünyanın en "güvenli" yeri 97 puanla Singapur olarak belirlendi.

Singapur'un ardından 95 puanla Özbekistan, 92 puanla İzlanda geliyor.

ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK İKİLEMİ

'Güvende hissetmenin' farklı biçimleri olduğunu ortaya koyan anket için Gallup, "Özbekistan'da görüşülen hiç kimse, son bir yıl içinde saldırı veya gaspa uğramadığını belirtti. Bu bize bazen bireysel özgürlüklerden feragat etme karşılığında güvenliğin elde edildiğini hatırlatıyor. Singapur da pek çok yönden bir başarı hikayesi olsa da, ifade özgürlüğü gibi alanlarda eleştirilmekte" açıklaması yaptı.

Gallup ayrıca, bazı ülkelerde asayişin 'polis devleti' oluşturarak ve özgürlüklerin yok sayılarak temin edildiğini vurguladı.

Listede Almanya 87, İran 85, Fas 83, Belçika 82, Fransa 80, Irak 77, Rusya 74, Ukrayna 68 puanla derecelendirildi.

EN GÜVENSİZ ÜLKE VENEZUELA

Britanya, İran, Japonya, Kosova, Myanmar, Portekiz, İsveç ve ABD, 85 puan alırken, dünyanın en tehlikeli ve "güvensiz" hissedilen ülkesi, 42 puanla Venezuela oldu.

Bolivya, Gabon, Güney Afrika Cumhuriyeti, El Salvador, Liberya gibi ülkeler de 60 puanın altında kaldı.

DÜNYA GECELERİ SOKAKTA GÜVENSİZ HİSSEDİYOR

Araştırmaya göre tüm dünyada halkların sadece yüzde 14'ünün polis güçlerine güven duyduğu ortaya konurken, nüfusun yalnızca yüzde 12'sinin gece yalnız başına evine yürürken kendini güvende hissettiği belirlendi.