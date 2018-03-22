Çin markaları, otomotiv dünyasının yükselen yıldızı olmaya devam ediyor. Geely'nin Avrupa'da Volvo'yu ve Mercedes'in bir kısmını satın almasından sonra kızışan Çin otomotiv endüstrisi, bu rekabetle birlikte kaliteyi de yükseltti.

Yakın geçmişte güvenlik ve konfor gibi sebeplerle çok tercih edilmeyen Çinli otomobiller, özellikle 2017'de yakaladıkları satış rakamıyla ön yargıları da kırmayı başardı.

Dünyanın en ilginç SUV modeli: Karlmann King ViDEO

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR SUV GÖRMEDİNİZ

Çinli otomotiv firması Karlmann'ın ürettiği King konsepti; tasarımı, donanımı, tarzı ve tavrıyla diğer SUV'lerden ayrılıyor. Köşeli tasarımı ve prizmalardan oluşan dış yüzeyiyle daha ilk bakışta farkını ortaya koyan bu çılgın otomobil, keskin hatları ve sert çizgileriyle dikkat çekiyor.

Aracı tasarlayan Çinli mühendisler bu farklı tasarımı 'gizli bir avcı görünümü' olarak özetliyor. Oluşturmak istedikleri algıda başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Zira araca dışarıdan baktığımızda her an operasyona çıkacakmış edasıyla bekleyen bir askeri araç görüyoruz.

İÇ TASARIMDA VIP ARAÇ ESİNTİSİ

Karlmann King, dışarıdan ne kadar sertse, içeriden de o kadar teknolojik ve konforlu. VIP araç konseptinde hazırlanan iç tasarım, yolculara konforlu bir yolculuk imkanı tanıyor. Teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanılan araçta her yolcuya özel tablet bilgisayar, geniş ekran televizyon, buzdolabı, Playstation 4, kahve makinası ve yıldız desenli cam tavan gibi özellikler bulunuyor.

MOTOR KAPUTUNUN ALTINDA V10 VAR

Karlmann King, Ford'un ürettiği 6,8 litrelik V10 motor ile çalışıyor. Bunu ilk duyduğunuzda tüyler ürperten bir performans bekleyebilirsiniz. Ancak beklentiyi yüksek tutarsanız hayal kırıklığı yaşamanız kuvvetle muhtemel. Çünkü Karlmann King öylesine ağır bir araç ki, bu devasa motorla bile yalnızca 140 km/s maksimum hıza erişebiliyor.

Ayrıca Karlmann King, isteğe bağlı olarak zırhlı araca dönüştürülebiliyor. Bu durumda performansın daha da düşeceği aşikar.

FİYATI OCAK SÖNDÜRÜR

Yalnızca 9 adet üretilecek olan Karlmann King'e sahip olmak isterseniz büyük bir serveti de gözden çıkarmanız gerekiyor. Aracın tüm donanımlarına ve zırhlı versiyonuna sahip olmak, vergiler dahil Türk lirası olarak 22 milyon liraya patlıyor.