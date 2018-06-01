Dünyanın en itibarlı üniversiteleri açıklandı

Yükseköğretim kurumunun yer aldığı listeye 100 üniversite yer alırken, hiçbir Türk üniversitesi listeye giremedi. Harvard ise geçen yılki konumunu koruyarak ilk sırada yer aldı.

ABD ÜNİVERSİTELERİ ÖNDE

Dünya çapında yaklaşık 10 bin akademisyenle yapılan anket sonuçlarına göre, Times Higher Education (THE), tarafından oluşturulan Dünyanın En İtibarlı Üniversiteleri 2018 sıralamasında, ABD üniversiteleri öne çıktı.

HARVARD EN İTİBARLI

Harvard en itibarlı üniversite olurken, onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti. İngiltere’den ise Cambridge ve Oxford ilk 10’a girmeyi başardı. Listede son üç yıldır olduğu gibi, Türkiye’den hiçbir üniversite temsil edilmedi.

ASYA KITASINDAN TOKYO ÜNİVERSİTESİ LİSTEDE

Asya’dan en iyi dereceyi ise 13’üncülükle Japonya’dan Tokyo Üniversitesi yaptı. Kıta Avrupa’sının en itibarlı yükseköğretim kurumu ise, 22’ncilikle İsviçre’den ETH Zürih oldu.