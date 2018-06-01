taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.652
USD
4,5687
EURO
5,3351
ALTIN
190,79
PETR
77,7000

Dünyanın en itibarlı üniversiteleri açıklandı

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, Dünyanın En İtibarlı Üniversiteleri 2018 sıralamasını duyurdu.

Haber Merkezi | 01.06.2018 - 09:16..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Yükseköğretim kurumunun yer aldığı listeye 100 üniversite yer alırken, hiçbir Türk üniversitesi listeye giremedi. Harvard ise geçen yılki konumunu koruyarak ilk sırada yer aldı.

ABD ÜNİVERSİTELERİ ÖNDE

Dünya çapında yaklaşık 10 bin akademisyenle yapılan anket sonuçlarına göre, Times Higher Education (THE), tarafından oluşturulan Dünyanın En İtibarlı Üniversiteleri 2018 sıralamasında, ABD üniversiteleri öne çıktı.

Dünyanın en itibarlı üniversiteleri açıklandı

HARVARD EN İTİBARLI

Harvard en itibarlı üniversite olurken, onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti. İngiltere’den ise Cambridge ve Oxford ilk 10’a girmeyi başardı. Listede son üç yıldır olduğu gibi, Türkiye’den hiçbir üniversite temsil edilmedi.

Dünyanın en itibarlı üniversiteleri açıklandı

ASYA KITASINDAN TOKYO ÜNİVERSİTESİ LİSTEDE

Asya’dan en iyi dereceyi ise 13’üncülükle Japonya’dan Tokyo Üniversitesi yaptı. Kıta Avrupa’sının en itibarlı yükseköğretim kurumu ise, 22’ncilikle İsviçre’den ETH Zürih oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

364
ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

53
Trump Alman Mercedes'e savaş açtı

Trump Alman Mercedes'e savaş açtı

66
Erdoğan: 16 yıl önce terörle mücadele için destek lazımdı

Erdoğan: 16 yıl önce terörle mücadele için destek lazımdı

81
İşe geç kalan çocukları birbirine tokatlattı

İşe geç kalan çocukları birbirine tokatlattı

117
ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu

ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu

88
Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 90'ı tamamlandı

Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 90'ı tamamlandı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94