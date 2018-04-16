 Dünyanın en iyi hamburger rotaları

Selen KALDIRIM / [email protected]

Gün boyu TV programlarında sağlığa zararları tartışıladursun, hamburger kültürü, gündelik hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Çeşit çeşit yemeklerin, yöresel lezzetlerin yerini hamburgerin alması, kuşkusuz ‘hızlı yaşam’ın bizlere sunduğu bir zorunluluk ancak bu demek değil ki hamburger hap gibidir, at ağzına gitsin, işine gücüne devam et.

Özellikle Amerika’da hatta Avrupa’nın da birçok bölgesinde hamburger, dev bütçeli şirketlerin tekelinden kurtulmuş butik hizmetlerle insanlara sunulan muhteşem bir lezzet olabiliyor.

Dünyadaki hamburger savaşlarına birkaç örnekle baktığımızda ‘Türkiye’de yediğimiz ne?’ diye sormadan edemiyorum.

NEREDEN NEREYE…

19. yüzyılın ortalarında, Almanya’nın Hamburg şehrinden bir gezgin tartar bifteğini alıp ülkesine getirmiş. Adına da Hamburg’a ait olan anlamında ‘hamburger’ denmiş.

Başta ‘ekmek arası köfte’ olan hamburgerin günümüze gelene kadar kendini aştığı bir gerçek. Ağza sığmayan köfteler mi dersin, çeşit çeşit peynirler mi dersin, daha neler neler… İşte dünyanın en iyi, en çılgın ve en abartılı burgerleri.

DÜNYANIN BİLİNEN EN PAHALI HAMBURGERİ: FLEUR LAS VEGAS

3950 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89119, Birleşik Devletler

Yaygın olarak dünyanın en pahalı burgeri olduğu düşünülen bu 5 bin dolarlık karışım, Kobe bifteği, kaz ciğeri ve çok sayıda yer mantarından oluşuyor. Böyle çılgın ve pahalı bir hamburgeri Las Vegas dışında görmek şaşırtıcı olurdu.

İlla 5 bin dolar ödemeyin canım; farklı fiyat alternatifleriyle hamburgerler de yiyebilirsiniz.

LONDRA: PATTY AND BUN

22-23 Liverpool Street, Londra EC2M 7PD, İngiltere

Bu Londra zinciri, sulu sığır köftesi ve brioche çörekler ile yeni bir lezzet geliştiriyor. Hepsi harika ama insanların favorisine bakılırsa en iyisi ‘Smokey Robinson’. Bu hamburger Londra’da dünyanın en lezzetli burgeri ilan edilmiş. Kiloymuş kaloriymiş geçin bunları; can boğazdan gelir.

KALİFORNİYA: IN-N-OUT BURGER

9149 S Sepulveda Blvd, Los Angeles, CA 90045, Birleşik Devletler

Hamburgerin Amerikalının en sevdiği yemek olduğunu, ülkede obezitenin alıp başını gitmesinden anlayabilirsiniz. Amerika’daki her restoranda bir burger görmek mümkün.

LA'da popüler olan In-N-Out, taze malzemeler üzerine odaklı bir hamburger; çörek yerine marul yaprakları kullanan “protein tarzı” bir burger sunuyor. Bu mekanda hamburger yemek insanların vazgeçilmezi.

AMERİKAN BONUSU: MC DONALS

‘Bu da hamburger mi’ demeyin. Diğerlerinin yanında seri üretim bir lezzet olabilir. Fantezi mi? Hayır ama bir gecenin sonunda ya da bir pazar günü açken kesinlikle lezzetli mi? Evet. Ayrıca ucuz.

İNGİLTERE: FIVE GUYS

9-11 Villiers St, London WC2N 6NA, İngiltere

Amerikan marka Five Guys, gariptir İngiltere’de daha çok anılıyor. Halk arasında ‘fantezi hamburgeri’ olarak tanınan burgerimize istediğiniz kadar seçenek ekleyebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, kesinlikle aç gidin. Malzeme kalitesi ve sunduğu lezzet seçenekleriyle oldukça tercih ediliyor. Ne diyelim; İngiliz işini biliyor.

DANİMARKA(KOPENHAG): COCK’S & COWS

Gammel Strand 34 -1202 Copenhagen K

Restorandaki muhteşem kokteyllerden, tam olarak memnun kalacağınız büyük hamburgerlere kadar ziyaret ettiğinizde tam bir ‘yemek’ deneyimi yaşayacaksınız. Yumuşacık ekmeği, adını bilmediğim kadar çeşitte soslu köftesi, yanında bir de çıtır çıtır patatesi kızartması ile yeme de yanında yat bir lezzet.

ÇEK CUMHURİYETİ (PRAG): THE TAVERN

Chopinova 1521/26, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Çekya

Şüphesiz şehirdeki en iyi burger olan The Tavern, ufacık küçük bir burger bar. Mekan harika Amerikan tarzı burgerleri servis etmekle kalmıyor, aynı zamanda kokteylleriyle de harika bir yemek deneyimi sunuyor. Gitmeden önce rezervasyon yaptığınızdan emin olun, burası her zaman süper meşgul.

İSPANYA (BARCELONA): EL FILETE RUSO

Carrer d'Enric Granados, 95, 08008 Barcelona, İspanya

Önerdiğimizden eminiz, bu adamlar yarım ölçülerde hamburger yapmıyorlar. Onlara 'elit burgerleri' deniyor çünkü Amerikan Hamburger’in lüks ve kaliteli burgerlerini servis ediyorlar. Bu yerin hamburger listenizde olduğundan emin olun.

FRANSA (PARİS): LE CAMION QUI FUME

132 Avenue de France, 75013 Paris, Fransa

Yüzyıllar boyunca harika yemeklerin anavatanı olan Fransa, muhteşem hamburgerler üretmekten de geri kalmamış. Paris’e gittiğinde harika burgerlerinden birini mutlaka ye. Sanatsal şehrin işçiliğini hamburgerlerinde de göreceksin. Hepsi adeta birer sanat eseri.

İTALYA (ROMA): COROMANDEL

Via di Monte Giordano, 60/61, 00186 Roma RM, İtalya

Listedeki diğer noktaların çoğunun aksine süper kalite bir restoran. Özellikle sabah kahvaltıları için tercih edilse de burgerleri de bir sanat eseri. Günün bütün öğünlerini aradan çıkarabileceğiniz bir yer.

CHICAGO: AU CHEVAL

800 W Randolph St, Chicago, IL 60607, Birleşik Devletler

Burger Guide tarafından dünyadaki en iyi burgeri seçen Au Cheval, pastırma ve yumurta ekme seçeneği ile şık bir akşam yemeğinde çift ve tek çizburger ile servis ediliyor. Au Cheval'ın burgeri zengin, dağınık ve tamamen dönüştürülmüş bir burger. Eriyen peynir, yumurta, kalın kesilmiş pastırma ile yumuşak etle harmanlıyor. Denemeden göçmeyin bu hayattan, lezzet yolculuğu için doğru bir tercih.

NEW ZEALAND: FERGBURGER, QUEENSTOWN

42 Shotover St, Queenstown 9300, Yeni Zelanda

Dünya üzerinde efsanevi olan Fergburger'in menüsünde 30 farklı burger çeşidi var. Eğer bifteklerden sıkılıyorsanız, neden morina veya falafeli denemiyorsunuz? Kahvaltı burgeri bile var. Sabah sabah hamburger yenmediğini kim söyledi?

ALMANYA (BERLİN): BUNSMOBILE

Berlin'deki en popüler yiyecek kamyonu. Onları site ve sosyal medya aracılığıyla nerede olduklarını takip edin. Birbirinden lezzetli ve her zaman yenilenen hamburger lezzetlerini bekleyin. Bu küçük sarı kamyon size büyük bir damak şöleni hazırlıyor. Tabii yakalayabilirseniz!

ALMANYA: BURGER HOUSE

Ciddi bir meydan okuma istiyorsanız, listeye eklemek isteyeceğiniz bir yer: Burger house. Üç katlı bir hamburgeri yemek için adeta savaş vermeniz gerekiyor. Resimdeki hamburger, bunun en önemli örneği. Uluslararası Burger House’u Almanya’nın dört bir yanında bulabilirsiniz.

ALMANYA (BERLİN): BERLİN BURGER

Pannierstraße 5, 12047 Berlin, Almanya

Siparişiniz hazır. Ne alıyorsunuz: Drei-Käse-Hoch (Üç Peynirli Yüksek burger) Söyleyebilirseniz alırsınız tabii. Hamburgerin anavatanı sayılan ülkenin her köşesinde burger dükkânı görmeniz mümkün. Lezzet yolculuğunuzda seçim ve takdir tabii ki sizin.

YUNANİSTAN (ATİNA): THE BURGER JOINT

Solomou 4, Neo Psichiko 154 51, Yunanistan

Yunanlılar genel olarak ekonomileriyle zor zamanlar geçiriyor olabilir ama bu, büyük hamburgerler için iştahlarını kaybetmiş oldukları anlamına gelmez. Muhteşem Amerikan tarzı burgerler harika malzemeler ve canlı bir atmosfer ile birlikte geliyor. Yaz tatilinizde kendinizi biraz şımartın; yiyip yiyip yüzersiniz.

İNGİLTERE (SWANSEA): THE SMOKE HAUS

41 Wind St, Swansea SA1 1EE, İngiltere

Açık olalım. Bu evde yemek pişirilen bir barbekü değil. Orada, etleri gerçek bir odun ateşi üzerinde yavaşça pişiriyorlar. ‘Niye ya?’; duman için. Yanan ağaçtan gelen duman temel içeriktir. Eti ve lezzetini görkemli kılacak kendine özgü dumanlı tadı yaratmak için et ile duman karıştırılır. Ayrıca sunumu da çok zevkli; hamburgerler, üzerinde politik başkanların biyometrik fotoğraflarıyla servis ediliyor.

Bir Vedat Milor ya da lezzet gurmesi değilim tabii ama sizler için dünyanın, tastiklenmiş en iyi hamburgerlerini seçtim. Bir gün yolunuz düşerse gidip yiyin. Gerçek bir hamburger yemek nasıl bir duygu, bunu keşfetmeniz lazım.

AYRICA BAKINIZ:

Bill's Burger - LOS ANGELES, CALIFORNIA

Bless your heart Burgers- PORTLAND, OREGON

Brooks Sandwich Shop- CHARLOTTE, NORTH CAROLINA

Burger Fuel- INDIANAPOLIS, INDIANA

Cherry Cricket- DENVER, COLORADO

Chris Madrid’s- SAN ANTONIO, TEXAS

The Company Burger- NEW ORLEANS, LOUISIANA

Nation – OHİO

The Stand - PHOENIX, ARIZONA

White Manna- New Jersey