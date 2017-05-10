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Dünyanın en kilolu kadını tam 378 kilo verdi

Dünyanın en kilolu kadını olarak bilinen Mayra Rosales tam 378 kilo verdi ve inanılmaz bir değişime imza attı.

10.05.2017 - 17:36
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ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Mayra Rosales 467 kilo ile başladığı zayıflama serüveninde 87 kiloya kadar indi. Mayra 2009 yılında dünyanın en kilolu kadını seçilmişti.

Mayra Kilosundan dolayı yürüyemiyordu. Hatta yatağından bile ayrılamıyordu. Doktorlar kadının sayılı günleri kaldığını düşünmeye başladılar.

Dünyanın en kilolu kadını tam 378 kilo verdi

Mayra, bir trajedi sonrası hayatını değiştirmeye karar verdi. Mayra’nın yeğeni öldürüldü. Başta bütün gözler Mayra’ya çevrildi. Ancak daha sonra çocuğu öldüren kişinin öz annesi olduğu ortaya çıktı ve Mayra suçsuz bulundu.
Mayra, trajedi sonrası hayatını değiştirmeye karar verdi. Mayra, gastrik bypass operasyonu geçirdi ve hızla kilo vermeye başladı.

Dünyanın en kilolu kadını tam 378 kilo verdi

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