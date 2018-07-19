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Dünyanın en kısa uçuş seferleri

5 Dakika, 47 saniye… Bu rakamlar sıradan birer sayı değil; inanılması güç olsa da, uçağa binmenizle inmenizin bir olduğu şehirlerarası seferlerin uçuş süreleri.

Özel İçerik | 19.07.2018 - 11:26..
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Dünyanın en kısa uçuş seferleri

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Sizi dünyanın bir ucundan öbür ucuna taşıyan hava yollarının kimi zaman 15-17 saatlik uçuşlar gerçekleştirirken, kimi zaman bir dakikayı doldurmayan sürede tekrar inişe geçtiğini biliyor muydunuz?

Hani trafiğin çileli durma noktasında istemsizce kurduğumuz hayal vardır ya ''işe uçakla gidip gelsek'' diye... O zaman sizi dünyanın bazı bölgelerinde bu hayali yaşayan insanlarla tanıştıralım. Uçakla ulaşım sağlamak, bahsi geçen ada halkı için basit bir otobüs kadar kolay. Aşağıda bahsettiğimiz şehirlerarası uçuş süreleri ‘'yok artık'’ dedirtecek kadar kısa sürede gerçekleşiyor.

BU KADAR KISA UÇUŞ MU OLUR

47 saniye gibi uçuş rakamlarını görünce insan haliyle biraz hayret edip anlam veremiyor. 'Nasıl yani?' sorusu hepinizin kafasını karıştırıyor olsa gerek; Madem o kadar kısa 'arabayla gitsin', hatta 'yürüsün' dediğinizi duyar gibiyim. Bu uçuşlara birkaç sebeple açıklık getirelim. İki şehir arası karayolu güzergâhının oldukça dik ve engebeli olması kısa uçuşları gerekli kılan sebeplerden sadece biri. Yine denizaşırı iki ada arasının yeterli deniz taşımacılığı için müsait olmayışı da 2 dakika gibi kısa süreli seferlere ihtiyaç doğuruyor.

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

Kegata'dan Apowo'ya 90 saniyelik uçuş seferi ViDEO

MESELA KEGATA'DAN APOWA'YA...

Örnek verecek olursak; Kegata'dan Apowo'ya  sadece 1.3 deniz mili uzaklıkta ve birbirlerinin görüş alanı içinde, ancak Kegata ve Apowo'nun Papuan tepesi yerleşimleri, Endonezya'nın yalıtılmış bir bölümünde derin ormanlık bir vadiyle ayrılıyor. Arazi ile iki köy arasında seyahat etmek, kalın ormanlar ve sarp dağların arasından geçmek oldukça zor bir yolculuk. İnsanlar bu çileyi çekeceğine uçakla kalkış sonrası saniyeler içinde Apowa’ya varabiliyorlar.

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

Bir diğer örnekle Cebelitarık'ın en dar noktasındaki Boğazlardan sadece 15 km uzakta Avrupa ve Afrika geçişi. Hızlı feribotlar bu rotayı sürekli olarak git gel yapıyor. Yine de, iki kıta karasuları arasındaki dalgalı sulardan kaçınmak isteyenler bir uçuş alternatifine sahip.

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

135 KM'LİK KARAYOLUNU 15 DAKİKADA UÇUYOR

Toronto ve Niagara arasındaki karayolu rotası, Ontario Gölü kıyıları boyunca 85 mil yani 135 km’lik bir sürüşe sahip ancak su boyunca düz bir çizgide uçmak için sadece 15 dakika.

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

İNSANLAR İŞE GİDERKEN UÇAĞA BİNİYORLAR

Bu rotalar, esas olarak günlük rutinlerini gerçekleştiren ada ya da kasaba halkı tarafından kullanılıyor.  İşte bu rotalarda insanlar uçakları otobüs gibi kullanıyor. Zaten bilet fiyatları normalin çok altında; 30 dolar, 20 dolar, 10 dolar gibi... Öğretmenler, yerel polis memuru, bankacı ve okula giden çocuklar sabah akşam dakikalar içinde ulaşım sağlıyor. Turistler ve havacılık meraklıları için de keyifli bir deneyim oluyor.

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

İŞTE EN KISA 10 UÇAK SEFERİ

1- Westray - Papa Westray, İskoçya: İki nokta arasındaki mesafe 2,7 km ve uçuş süresi inanılması güç ama sadece ve sadece 47 saniye.

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

2- Caye Chapel - Caye Caulker, Karayipler: 3,9 kilometrelik mesafedeki seferin bu uçuşu pilotun 2 dakikasını alıyor.

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

3- Karpathos - Kasos, Yunanistan: On İki Adaların bu iki adası arasındaki mesafe 19,3 kilometre.; yaklaşık 5 dakikada gerçekleştiriyordu.

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

4- Connemara - Inishmaan, İrlanda: Mesafe 16 km, süre 6 dakika.

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

5- Hoolehua - Kalaupapa, Hawai: Mesafe 14,2 km, süre 10 dakika.

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

6- Saipan - Tinian, Kuzey Marina Adaları: Mesafe 17 km, süre 10 dakika

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

7- Cayman Brac - Little Cayman, Karayipler: Mesafe 19 km, süre 10 dakika

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

8-  Minami-Daito - Kita-Daito, Japonya: Mesafe 11 km, süre 15 dakika

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

9- Papeete - Moorea, Fransız Polinezyası: Mesafe 17,7 km, süre 15 dakika

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

10- İstanköy (Kos) - Kalimnos: On İki Adalar'ın bu iki adası arasındaki mesafe 22 kilometre ve uçaklar bu seferi 20 dakikada gerçekleştiriyor.

Dünyanın en kısa uçuş seferleri

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