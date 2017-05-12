Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i sergilendi

Geleneksel Türk el sanatı ustaları Kayseri'de buluştu. 52 el sanatının en iyi icracıları Büyükşehir Belediyesi'nin Türk El Sanatları Şöleni'ne katıldı.

SAÇ TELİNE YAZILMIŞ BESMELE DE SERGİLENDİ

Şölende dünyanın en küçük el yazması Kuran-ı Kerim'i ile saç teline yazılmış besmele de sergilendi.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK EL YAZMASI KUR’ANI KERİM

Türk El Sanatları Şöleni'nde Türkiye'nin tek Gubari Hat Sanatçısı olan Necati Korkmaz'ın 3,5 yılda yazdığı dünyanın en küçük el yazması Kuran'ı Kerim ile yine dünyanın en küçük el yazması olan saç telinin üzerine Arapça yazılmış besmele de ziyaretçilere sergilendi.

TİLKİ KILIYLA YAZILDI

Sanatçı Korkmaz, 1 santimden küçük olan Kuran-ı Kerim'i tilki kılıyla çok hijyen bir ortamda geceleri yazarak tamamladığını söyledi. Kayserili ziyaretçiler, saç teline, pirinç tanesi, toplu iğne üzerine işlenen ve yazılan yazıları mikroskop ve büyüteç yardımıyla hayranlıkla izledi.

















