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Dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim’i

Dünyanın en küçük el yazması Kur'an-ı Kerim'i Kuşadası’nda açılan Türkiye’nin ilk mikro-minyatür sergi alanında görücüye çıktı.

İHA | 18.10.2018 - 09:48..
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Türkiye’nin ilk, dünyanın ise üçüncü mikro-minyatür sergi alanı Kuşadası’nda açıldı.

Türkiye'nin tek gubari hat sanatçısı olan Necati Korkmaz tarafından Kuşadası Belediyesinin katkılarıyla Kalekapısı’nda açılan mikro-minyatür sergi alanında sadece mikroskop ve büyüteçler aracılığıyla görülebilen eserler sergileniyor.

Dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim’i

İLK MİKRO MİNYATÜR

Kuşadası Kale Kapısı’nın üst katında yer alan ve Türkiye’nin ilk mikro minyatür sergi alanı olma özelliğini taşıyan sergi alanında Necati Korkmaz’ın 40 eseri sürekli olarak sergilenecek. Korkmaz ayrıca, yılın belirli dönemlerinde sergi alanında canlı performans sergileyecek.

Dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim’i

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