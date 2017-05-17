taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.818
USD
3,5625
EURO
3,9560
ALTIN
142,41
PETR
51,4500

Dünyanın en küçük uydusunu yaptı

Hindistan'da 18 yaşındaki bir genç, dünyanın en küçük uydusunu yaptı.

17.05.2017 - 12:44
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Tamil Nadu eyaletine bağlı Palpatti kentinde yaşayan Rıfat Şaruk'un yaptığı 64 gramlık uydu, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve İDoodle'un açtığı "Uzayda Küpler" adlı yarışmayı kazandı.

Dünyanın en küçük uydusunu yaptı

İSMİNİ BAŞKANDAN ESİNLENDİ

Şaruk, karbon fiber polimerden yaptığı uyduya Hindistan'ın 11. Devlet Başkanı ve Uzay Mühendisi Abdul Kalam'dan esinlenerek "KalamSat" adını verdiğini söyledi.

Lise son sınıfta okuyan Şaruk, NASA'nın uydusunu 21 Haziran'da yörüngeye göndereceğini belirtti. Şaruk, "Yörüngede 4 saat kalacak KalamSat'ta Dünya'nın hızı, dönüşü ve manyetosfer ile ilgili ölçümler yapmak için 8 dahili sensör bulunuyor." dedi.

Şaruk, 15 yaşındayken de yaptığı helyum hava balonuyla ülke çapındaki bir yarışmayı kazanmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

307
ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

30
Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

12
HSK'ya seçilen isimler belli oldu

HSK'ya seçilen isimler belli oldu

39
Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

47
Uzaydan çekilen İstanbul Boğazı fotoğrafları

Uzaydan çekilen İstanbul Boğazı fotoğrafları

55
ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM