Dünyanın en küçük uydusunu yaptı

Tamil Nadu eyaletine bağlı Palpatti kentinde yaşayan Rıfat Şaruk'un yaptığı 64 gramlık uydu, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve İDoodle'un açtığı "Uzayda Küpler" adlı yarışmayı kazandı.

İSMİNİ BAŞKANDAN ESİNLENDİ

Şaruk, karbon fiber polimerden yaptığı uyduya Hindistan'ın 11. Devlet Başkanı ve Uzay Mühendisi Abdul Kalam'dan esinlenerek "KalamSat" adını verdiğini söyledi.

Lise son sınıfta okuyan Şaruk, NASA'nın uydusunu 21 Haziran'da yörüngeye göndereceğini belirtti. Şaruk, "Yörüngede 4 saat kalacak KalamSat'ta Dünya'nın hızı, dönüşü ve manyetosfer ile ilgili ölçümler yapmak için 8 dahili sensör bulunuyor." dedi.

Şaruk, 15 yaşındayken de yaptığı helyum hava balonuyla ülke çapındaki bir yarışmayı kazanmıştı.