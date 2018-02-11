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Dünyanın en lüks hapishanesi yeniden otel

Suudi Arabistan'da "saray darbesi" neticesinde gözaltına alınan prenslerin tutulduğu Ritz Carlton yeniden otel olarak hizmet vermeye başladı.

İHA | 11.02.2018 - 11:41..
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Suudi Arabistan’da prenslerin tutulduğu “dünyanın en lüks hapishanesi” olarak adlandırılan Riyad’daki Ritz-Carlton, yeniden otel olarak hizmet vermeye başladı.

Dünyanın en lüks hapishanesi yeniden otel

"DÜNYANIN EN LÜKS HAPİSHANESİ"

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki lüks Ritz-Carlton Riyad Oteli, 11 Suudi prensinin tutulduğu yer haline gelmesinin ardından “dünyanın en lüks hapishanesi” olarak nitelendirilmişti.

Dünyanın en lüks hapishanesi yeniden otel

Prenslerin serbest bırakılmasının ardından adını “hapishane” olarak duyuran Ritz-Carlton, 3 aylık aranın ardından yeniden otel olarak hizmet vermeye başladı. Otelin yeniden işletmeye açıldığını doğrulayan otel yetkilileri, işletmede herhangi bir gözaltının kalmadığını ifade etti.

Dünyanın en lüks hapishanesi yeniden otel

YENİDEN OTEL HİZMETİ VERECEK

Lüks oteller zincirinin web sitesinde daha önce yapılan açıklamada, otelde tutulan kişilerin davalarının sona ermesiyle otelin Şubat ayının ikinci yarısından itibaren tekrar işletmeye açılacağı duyurulmuştu. Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana sahip olan otelde toplamda 492 oda bulunuyor.

Dünyanın en lüks hapishanesi yeniden otel

SUUDİ ARABİSTAN'DA SARAY DARBESİ

Kasım ayında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında prens, iş adamı ve bakanların bulunduğu 200 kadar üst düzey isim gözaltına alınmıştı. Suudi Arabistan yönetimi, gözaltına alınan prenslerin lüks otelde tutulmasının nedenini “en itibarlı çözüm” olarak açıklamıştı. Üst düzey yetkililerin otelde alıkonmasının ardından ihtişamı ile dikkat çeken otel rezervasyona kapatılmıştı.

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