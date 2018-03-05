Dünyanın en lüks tatil adaları

Tropik adalarda olmak kendimizi en özgür hissettiğimiz tatil olacak. Çünkü etrafta her gün gördüğümüz arabalar ve yüksek binalar yerine uçsuz bucaksız mavilikleri göreceğiz. Kalabalık yok, gürültü yok. En özeli de bastığınız kumlara sizden önce sayılı kişilerin basmış olması.

Tatil yapmak istiyorsunuz ve para sizin için engel teşkil etmiyorsa her yeri huzurla dolu fazlasıyla lüks tropik adalara gidebilirsiniz. Çok az kişinin tatma şansını yakaladığı bu lüks tatil mekanlarında doğanın büyüsüne kapılıp gideceksiniz.

CON DAO TAKIM ADALARI VİETNAM

Vietnam’ın güneydoğusunda yer alan Con Dao Takım Adaları, el değmemiş doğası, bozulmamış plajları, vahşi ormanı ve turkuaz suları ile size kusursuz bir tatil yaşatacak.

Adada ahşap yapılar dışında bir yapıyı görmeniz imkansız. Çünkü Vietnam’ın en meşhur deniz kaplumbağaları bu adada yumurtluyor ve kimse onların huzurunu bozmak istememiş.

BİN ÜÇ YÜZ DENİZ CANLISI

Con Dao’ya gittiğinizde kendinizi survivor adasında gibi hissedeceksiniz. Sık ormanlık alanlar, ağaçlarda gördüğünüz muz ve hindistan cevizleri var. Denizine girdiğinizde muhteşem mercan resiflerine rastlayacaksınız. Adada bin üç yüz deniz canlısı türü bulunuyor. Sahilinde yürüdüğünüzde şahin gagalı kaplumbağaları, yeşil kaplumbağaları ve dugongları yakından görebilir, fotoğraf çekilebilirsiniz.

Adayı ziyaret etmek için en uygun zaman Mart ve Haziran aylarıdır. Bu aylarda hava da deniz de sakin olur.

Adada yalnızca 50 adet villa bulunmakta. Six Senses Con Dao, bölgenin ilk 5 yıldızlı resort’u ve Vietnam’ın başkenti Ho Chi Minh City’den sadece 45 dakikalık bir uçuşla ulaşabiliyorsunuz. Six Senses’in özel spası ve sportif aktivitelerinden yararlanabilirsiniz. Bu lüks adanın en güzel yanı tüm yapıların çevreye zarar vermeyecek şekilde inşa edilmiş olması. İki kilometreye yakın bembeyaz plajı, sık ormanlarla kaplı dinlenme mekânları ile rüya gibi bir yer.

DGHIGU MALDİVLER

Yılın her mevsimi sıcak geçen Maldivler’in binlerce adasından biri olan Dghıgu’da lüks içinde lüks yaşayacaksınız. Uçsuz bucaksız turkuaz bir deniz, lüks oteller, romantik anlar, yeşil palmiyelerin altında biraz huzur, leziz mi leziz dünya mutfağı yemeklerini görünce tatiliniz hiç bitmesin isteyeceksiniz.

THY İLE MALDİVLERE DİREKT UÇUŞ VAR

Türk Hava Yolları, İstanbul’dan Maldivler’in başkenti Male’ye direkt uçuyor. Uçuş 8 saat sürüyor. İstanbul’dan gece yarısı binip sabah saatlerinde orada olunduğundan, eğer gece uçakta uyuyabilirseniz sabah hiç yorulmadan güne devam edebilirsiniz

BEMBEYAZ KUM VE TURKUAZ DENİZ

Bembeyaz kumlarla kaplı kumsalı, bozulmamış doğası ile adadaki yüz on villadan birinde süitinizin penceresinden turkuaz sularına dalış yapabilir, özel bahçelerinde organik tarım yapabilirsiniz. Maldiv hayalinizi gerçekleştireceğiniz Dghıgu adası, sessiz sakin bir ada cenneti olduğu için bu adada hiç olmadığınız kadar rahat hissediyorsunuz kendinizi.

FREGATE ISLAND

Tropik adaların cenneti, Seyşeller Takım Adalarının yeni yıldızı Fregate Adası size kendinizi özel hissettirerek kafa dinleme imkanı sunuyor. Burası sadece özel konukların kabul edildiği çok özel ve lüks bir ada.

Adada bulunan 16 villanın hepsi birbirinden ihtişamlı. Taylandlı ve Balili mimarlar tarafından tasarlanan, saz çatıları olan villalarda size 24 saat aralıksız servis veriyorlar.

HER VİLLADA ÖZEL HAVUZ

Burada doğal güzelliklerle aranıza kimse giremeyecek, çünkü adada aynı anda maksimum 40 kişi konaklayabiliyor. Villaların hepsinde sonsuzluk havuzları var. Yatak odaları ise beyaz kumsala ve turkuaz denize bakıyor.

BİTKİLER VE HAYVANLAR KORUMA ALTINDA

Adadaki kuş sesleri sürekli sizinle beraber olacak. Zaten adanın adı da bir kuş türünden geliyor. Özellikle beyaz love birds (aşk kuşları) adlı verilen kuşlar konuklara sürekli eşlik ediyorlar. Başka hiçbir yerde bulunmayan bitkiler de bu adada koruma altında.

SAHİLDE ROMANTİK PİKNİK

Adanın muhteşem sahilleri, yüzme, şnorkelli dalış ve birçok su sporları bakımından dünyanın en iyileri arasında. Burada yapılan en popüler aktivitelerden biri de sahilinde Fregate’nin ünlü şampanyasıyla piknik yapmak. Fregate Adası’nın en huzurlu merkezi olan Rock Spa&Gym gitmek isterseniz, kendinizi şımartmaya hazır olun.

NECKER ISLAND

İngiliz Virgin Adalarından bir tanesi olan Necker Adası, aynı anda yalnızca 28 konuğunu kabul ediyor.

İş adamı Richard Branson’un satın aldığı Necker Adası, aslında ilk başta oldukça ıssız bir adaydı. Branson buraya 10 milyon dolar civarında bir harcama yaparak kusursuz bir adaya dönüştürüyor.

HUZUR VE ADRENALİN BİR ARADA

Karayipler’in el değimemiş noktalarından biri olan Necker’da, Karayip kültüründen esinlenerek dekore edilmiş altı Bali Evi ve bir de aileler için düşünülmüş altı odalı Büyük Ev bulunuyor. Huzur verici etkinlikler ilginizi çekmiyorsa, muhteşem denizinde uçurtma sörfü, dalış, yelken veya rüzgar sörfü yaparak adrenalin dolu bir tatil geçirebiliyorsunuz.

Eğer çok zenginseniz siz de bir yıllığına bu adayı kiralayabilir, hayatınızın deneyimini yaşayabilirsiniz. Eğer kendinizi o kadar zengin hissetmiyorsanız, daha küçük miktarlar karşılığında da bu güzel adada geçirilecek harika birkaç haftaya sahip olabilirsiniz.

ÜNLÜ SİHİRBAZ COPPERFİELD'İN ADASI MUSHA CAY

Bahama adalarının güney ucunda bulunan bu özel ada ünlü sihirbaz David Copperfield’a ait. Adadaki muhteşem hizmetlerden çok az kişi faydalanabiliyor. Çünkü tek seferde 24 kişiyi ağırlayabiliyor.

137 kilometrekarelik bir yer kaplayan bu ada, tamamen gözlerden uzak olmak isteyenler için, el değmemiş tropik güzellikler, bembeyaz kumsallar, turkuaz rengi deniz ile zarif ve lüks bir tatil sizi bekliyor.

İsterseniz sadece kendiniz için kiralayabileceğiniz Musha Cay’de bir malikane, sahil evi, iki villa, beş odalı sahil villasıyla keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. Musha Cay’in güzelliklerinden biri de Coconut Beach. Okyanustan bir kaç adım uzaklıkta olan bu kumsal, ormanın içinde yer alan tatlısu havuzundan çıkan konukların konforonu fazlasıyla düşünmüş.