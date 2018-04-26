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Dünyanın en marjinal kumsalları

Bazı plajlar gerçekten çok tuhaf. Beyaz, pembe, yeşil, siyah kumsallar, deniz kabuklarından oluşan kumlar, yumurtaya benzeyen kayaların olduğu plajlar bunlardan sadece birkaçı.

Özel Haber | 26.04.2018 - 09:48..
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Dünyanın en marjinal kumsalları

Aybüke SENGİR / [email protected]

Bazı sahillerimiz insan eliyle meydana gelmişken, diğerleri doğanın bir mucizesi adeta. Hatta bazı kumsalların sırrı çözülebilmiş değil. Malum yaza yavaş yavaş merhaba demeye hazırlanıyoruz. Bu sıra dışı kumsallarda güneşlenmeye ne dersiniz?

YEŞİL KUMLAR

Hawaii’de bulunan yeşil kumsal, bölgedeki yeşil kristaller sayesinde bu rengi alıyor. Papakolea sahili çimen yeşili kumlarıyla dikkat çekiyor. Denizaltı volkanlarından meydana gelen, magnezyum ve demir içeren olivin kristalinden oluşan Yeşil Kum Sahili Kourou, görenleri hayrete düşüren plajlardan bir diğeri. Bu sahil Fransız Guyanası’nda bulunuyor.

Dünyanın en marjinal kumsalları

PEMBE KUM SAHİLLERİ

Pamuk şekeri görünümlü bu kumlar, mercan parçaları ve foraminifera adı verilen deniz canlılarının kabuk kalıntılarından oluşuyor.sahildir. Bu minik deniz kabukluları pembe renkleri ile diğerlerinden ayrılıyor. Bahamalar’ın Pembe Kum Sahili’nde biriken bu kalıntılar harika gözüküyor.

Dünyanın en marjinal kumsalları

KIRMIZI KUMSAL

İspanya’daki Galapagos Adaları’nda görünün kırmızı sahil, denizin volkanik kayaları aşındırmasıyla oluştu. Bu kayalar demir bakımından zengin olduğu için kırmızı bir rengini aldılar. Yunanistan’ın onlarca adasından biri olan Santorini jeolojik yapısıyla göz kamaştırıyor. Akrotiri kasabası yakınlarındaki kırmızı kayalıklar ve dibinde bulunan sahil de bunlardan biri.

Dünyanın en marjinal kumsalları

TURUNCU KUMSAL

Malta Adası’nın en görkemli sahillerinden birine sahip Ramla Koyu’nun adı kırmızı sahil anlamına gelse de kumun rengi turuncuya daha yakın. Bu rengin sebebi de kumdaki demir oranının yüksek olması.

Dünyanın en marjinal kumsalları

BEYAZ KUMSALLAR

Aslında pek çok ülkede beyaz plajlara rastlamak mümkün. Ancak içlerinde en görkemli gözükeni Avustralya’da bulunan Hyams Kumsalı. Hatta Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en beyaz kumsalı olarak adını yazdırmayı başardı.

Dünyanın en marjinal kumsalları

SİYAH KUMSALLAR

Hawaii’de bulunan Punalu Kumsalı siyah kumlarıyla her yıl binlerce turisti bölgeye çekiyor. Çok tuhaftır ki siyah kumlara sahip bir çok plaj bulunuyor. Siyah kumlu plajlar genellikle volkanik bölgelerde oluşurlar, bu nedenle en iyi siyah kumlu plajların bazıları Hawaii ve İzlanda’da bulunur. Portekiz’den İtalya’ya kadar, bazı yerlerde siyah kuma rastlamanız mümkün ama İzlanda’daki kum başka bir gezegende gibi hissettiriyor.

Dünyanın en marjinal kumsalları

Dünyanın en marjinal kumsalları

MOR KUMSALLAR

ABD’de bulunan Kaliforniya’daki Pfeiffer Kumsalı’ndaki kum, mor rengiyle inanılmaz bir atmosfere sahip. Pfeiffer Sahilinde menekşe rengiyle akşamüstünü geçirip, orada fotoğraf çekmek harika bir seçenek olacak.

Dünyanın en marjinal kumsalları

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