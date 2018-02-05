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Dünyanın en pahalı 10 caddesi

Dünyanın en pahalı caddeleri arasında New York'taki Beşinci Cadde ilk sırada bulunuyor.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 09:43..
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Cushman & Wakefield tarafından yapılan araştırmada dünyanın en pahalı caddeleri belirlendi.

BEŞİNCİ CADDE İLK SIRADA

Bu araştırmaya göre; New York'taki beşinci Cadde ilk sırada yer aldı. Metrekare fiyatı 29 bin 822 euro olarak açıklandı. Hong Kong Causeway Bay ise ikinci sırada bulunuyor. Metrekare fiyatı 23 bin 307 euro olarak belirlendi.

FRANSA'NIN EN ÜNLÜ CADDESİ ÜÇÜNCÜ

Fransa'nın en ünlü caddelerinden biri olan ve her sene milyonlarca turistin akın ettiği Paris Champs Elysées ise üçüncü sırada ve metrekare fiyatı 13 bin 255 euro. İngiltere'deki Londra New Bond Street dördüncü sırada. Burada da metrekare fiyatı 10 bin 361 euro civarında seyrediyor.

Sidney Pitt Street Mall beşinci, Milano Monte Napoleone altıncı, Tokyo Ginza yedinci sırada, Seul Myeong-dong ise sekizinci sırada. Zürih’teki Bahnofstrasse Caddesi'nde metrekare fiyatı 7 bin 546 euro. Moskova'da bulunan Stoleşnikov Caddesi ise onuncu sırada ve metrekare fiyatı 4 bin 749 euro olarak belirlendi.

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