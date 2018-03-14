Dünyanın en pahalı otomobili tanıtıldı

Cenevre Otomobil Fuarı'nın en çok ziyaret edilen standlarından birinde Fransız lüks otomobil markası Bugatti'nin kibirli modeli Chiron Sport yatıyor. Onu özel kılan şey teknik donanımları veya tasarımından ziyade, görenlerin gözlerini yuvalarından çıkaran fiyatı.

CHIRON SPORT TÜRKİYE'YE GELİRSE...

Bugatti'nin son gözdesi Chiron Sport, Cenevre Otomobil Fuarı'nın en pahalı otomobili olmayı başardı. Aynı zamanda bu rakamlar, an itibarıyla asfaltta olan araçlar arasında da zirveye oynuyor. Bugatti Chiron Sport, şayet Türkiye'ye gelirse sahip olacağı etiketin üzerinde yazacak olan rakam vergiler dahil 27 milyon lira olacak.

CHIRON SPORT'TA NELER VAR?

Bugatti logosunu araçtan söktüğümüzde 27 milyon lira eder mi bilinmez ama, Chiron Sport'ta bir önceki versiyonuna göre küçük değişiklikler yapılmış. Aracın iç ve dış malzemelerinde karbon fibere ağırlık verilmesi dolayısıyla Chiron Sport, önceki versiyondan daha hafif bir otomobil haline gelmiş. Bu da aracın performansını artırıyor. Yapılan testlerde de Chiron Sport, ilk versiyonuyla yaptığı yarışı 4,92 saniye önde tamamlamış.

1500 BEYGİRLİK MOTOR

Bugatti Chiron Sport'un yeni modelinde değişmeyen kısmı ise motoru. 1500 beygir gücünde 1600 Nm tork değerine sahip motoruyla bir otomobilden çok daha fazlası olan Chiron Sport, 450 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. 'Yer uçağı' kavramının karşılığı olabilecek bu maksimum hıza ulaşmak Chiron Sport ile sadece 57 saniye sürüyor.