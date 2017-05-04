Dünyanın en pahalı kahvesi nerede içilir

Endonezya'ya bağlı Bali Adaları'na giden turistlerin ilk tercihlerinden biri Kopi Luwak kahvesi oluyor.

FİNCANI 30 EURO

Dünyanın en pahalı kahvesi olan Kopi Luwak kahvesinin bir fincanı 30 Euro'dan servis ediliyor. Kahvenin kilosu ise, yaklaşık 350 Euro'dan satılıyor.

KEDİ DIŞKISINDAN YAPILIYOR

Misk kedisi Paradoxurus'ların dışkısından ayıklanarak elde edilen kahve çekirdekleri, kurutulduktan sonra pişiriliyor.

Kahvenin tadını beğenen birçok turist, ülkelerine dönerken bu kahvelerden almayı ihmal etmiyor.

NASIL YAPILDIĞINI İZLEME FIRSATI

Bali Adası'na giden turistler, dünyada çok az üretilen bu kahvelerin üretim şekillerini görme fırsatını da buluyor.