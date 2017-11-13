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Dünyanın en şişman bebeğine teşhis koyulamıyor

Meksika'da yaşayan 10 aylık Luis Manuel Gonzales, 28 kilo ağırlığında ve hastalığı ile ilgili kimse yorum yapamıyor.

13.11.2017 - 13:25
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Meksikalı Louis Manuel Gonzales, normal kabul edilen bir ağırlıkla dünyaya geldi. 3 buçuk kilo doğan bebek 10 ay sonra 28 kilo ağırlığına ulaştı.

"ÇARESİZ HİSSEDİYORUZ"

“Dünyanın en şişman bebeği” olarak kabul edilen küçük çocuğun annesi Isabel Pantoja, konuyla ilgili önceleri endişelenmediğini daha sonra endişeye kapıldığını söyledi: “Önceleri, iyi bir anne sütüm olduğu için çocuğumun bu kadar hızlı büyüdüğünü düşündüm. Daha sonra ise eşimle birlikte Louis’i hastaneye götürdük. Doktorlar, onun sorununu açıkça tanımlayamadı ve çaresiz hissediyoruz."

Dünyanın en şişman bebeğine teşhis koyulamıyor

PRADER WİLLİ SENDROMU OLMASI DÜŞÜK İHTİMAL

Pantajo, doktorlarının ana hipotezlerden birinin, Louis’in ocuklarda doyumsuz bir iştah ve zayıf kas dokusuna neden olan genetik Prader Willi sendromuna kapılmış olması olduğunu söyledi. Fakat, çocuğun sürekli yemek yemediği için bu ihtimalin zayıf olduğunu ifade etti.

Dünyanın en şişman bebeğine teşhis koyulamıyor- FOTO GALERİ

Dünyanın en şişman bebeğine teşhis koyulamıyor

DOKTORLAR HORMON TEDAVİSİ ÖNERDİ

Diğer taraftan, doktorların her enjeksiyonu 555 dolar olan bir hormon tedavisisi önerdiğini fakat ailenin aylık gelirinin sadece 200 dolar olduğunu belirtti.

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