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Dünyanın en soğuk noktası Antartika'da: -98 derece

ABD’li bilim insanları son yaptığı çalışmalarla, dünyadaki en düşük hava ısının -98 derece ile Antartika'da olduğu bilgisine ulaştı. Bu bölgede, boğaz ve akciğerlerin dahi donabileceği kaydedildi.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 08:11..
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Geophysical Research Letters dergisinde, dünyanın en soğuk noktasının incelendiği bir çalışma yayınlandı.

Bu çalışmaya göre dünyanın en soğuk noktası, -100 derece hava ısısına bile düşebilecek olan Antartika.

Dünyanın en soğuk noktası Antartika'da: -98 derece

2013'te en düşük hava ısısı -93 derece olarak ölçülen Antarktika'da, yeni rekor, anakaranın doğusunda -98 derece olarak kırıldı.

Araştırmacılar, Antarktika'daki sıcaklık seviyelerindeki değişimleri takip eden uyduların parametrelerini inceleyerek buldu.

"HER NEFES ACI VERİYOR"

Araştırmacı gruptan Doyle Rice, "Hiçbir zaman böylesine soğuk bir ortamda bulunmadım ve umarım asla bulunmam. Orada her nefesin acı verdiği ve nefes alıp verirken boğaz ve akciğerlerin donmasını önlemek için çok dikkatli olunması gerektiği söyleniyor. Oradaki hava, Sibirya'ya veya Alaska'ya göre çok daha soğuk." ifadelerini kullandı.

Ekibinin lideri Ted Scambos ise, "Böyle bir hava ısısı, Mars'ın kutup bölgelerinde açık bir yaz gününde hissedilebilir." dedi.

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