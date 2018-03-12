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Dünyanın en stressiz şehirleri belli oldu

150 ülkenin yer aldığı 'dünyanın en stressiz şehirleri' sıralamasında Almanya’dan Stuttgart birinci olurken, İstanbul 122’nci sırada yer aldı.

İHA | 12.03.2018 - 10:10..
  1. Haberler
  2. Emlak

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Dünyanın en stressiz şehirleri listesinin birinci sırasında Almanya’dan Stuttgart yer alırken, İstanbul bu listede dünyanın en stressiz 122’inci, en stresli 28’inci şehri oldu.

Sıralama, illerdeki nüfus yoğunluğu, ekonomik durum, trafik, hava kirliliği, refah düzeyi, işsizlik, borç, sosyal güvenlik, satın alma gücü, sağlık ve cinsiyet eşitliği baz alınarak hazırlandı.

İLK SIRADA STUTTGART VAR

Stuttgart’ın ilk sırada yer aldığı listede, ikinciliği Lüksemburg elde etti.

Bunun yanı sıra, en stressiz şehirler sıralamasının ilk beşinde yer alan diğer şehirler sırasıyla, Hannover(Almanya), Bern(İsviçre), Münih-(Almanya) oldu.

Edinburgh(İskoçya), Nice(Fransa), Viyana(Avusturya), Tokyo(Japonya), Riyad(Suudi Arabistan), Kiev(Ukrayna), Warsaw(Polonya), Sofia(Bulgaristan)gibi farklı ülkelerden çeşitli şehirlerin yer aldığı listenin son sırasında ise Irak’ın başkenti Bağdat yer aldı.

BAĞDAT SON SIRADA

Listenin son sırasında yer alan Bağdat böylece dünyanın en stresli şehri ünvanına sahip oldu. Buna karşın, 150 şehrin içinde bulunduğu listede Türkiye’den İstanbul 122. sırada yer aldı.

Türkiye’nin önünde Yunanistan’dan Atina yer alırken, ondan sonraki sıraya Kolombiya’dan Medellin şehri yerleşti.

TRAFİK, KALABALIK VE KONUT FİYATLARI EN BÜYÜK SORUN

Medya başlıklarına göre gerçekleştirilen incelemede, İstanbul hakkında çıkan haberlerin büyük bir çoğunluğunu trafik sorunu, konut fiyatları ve nüfus yoğunluğu başlığında çıkan yansımalar belirledi. Bu başlıklarda medyaya 18 bin 315 haber yansırken, İstanbul’un turizm potansiyeli de medyada yer alan ve çok konuşulan başlıklardan birisi oldu. Türkiye’nin en çok turist çeken şehirleri arasında yer alan İstanbul, turizm başlığında son bir yıl içerisinde 28 bin 733 haberle adından söz ettirdi.

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