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Dünyanın en tehlikeli 50 şehri belli oldu

Latin Amerika denildiğinde aklınıza futbol, Amazon Ormanları, Rio Karnavalı geliyodur mutlaka. Peki size en tehlikeli 50 şehrin 42'sinin Latin Amerika bölgesinde bulunduğunu söylesek ne düşünürdünüz?

AA | 08.03.2018 - 14:01..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Meksika Kamu Güvenliği için Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumu 2017 yılında dünyanın en tehlikeli 50 kentini açıkladı.

Açıklanan şehirler ise oldukça şaşırtıcı:  Brezilya’dan 17, Meksika’dan 12, Venezuela’dan 5, Kolombiya’dan 3, Honduras’tan 2, El Salvador, Porto Riko ve Guatemala’dan birer şehir, tehlikeli oldukları gerekçesiyle listeye girdi.

Fotoğraflarını gördüğümüzde içimizde huzur uyandıran bu şehirler, aslında birer suç kenti.

100 BİN KİŞİDEN 112'Sİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yemekleri, sosları ile aklımıza kazınmış olan Meksika, listenin ilk sırasında.

2017 verilerine göre, Meksika’nın Los Cabos şehrinde her 100 bin kişiden 112'si öldürüldü. Diğer bir Meksika şehri olan ve turistik özelliğiyle bilinen Acapulco ise her 100 bin kişide 106 cinayet ile listede üçüncü sırada yer aldı.

Venezuela’nın başkenti Caracas, listede ikinci sırada yer alırken, bu kentte geçen yıl her 100 bin kişiden 112'sinin cinayete kurban gittiği görüldü.

Dünyanın en tehlikeli 50 şehri belli oldu

BREZİLYA DA LİSTEDE

Hem nüfus hem de yüzölçümü bakımından dünyanın 5. büyük ülkesi olan Brezilya, Latin Amerika’nın en büyük ekonomik gücü ve maalesef cinayet artışının en hızlı yükseldiği ülkelerden biri.

Brezilya’da en çok cinayetin işlendiği kent ise her 100 binde 102 kişinin öldürüldüğü Natal oldu. Ayrıca, Fortaleza şehri, yüzde 50 ile bir yıl içerisinde cinayet oranının en çok artış gösterdiği kent olarak dikkati çekti.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ 10 ŞEHRİ

Dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehri şu şekilde sıralandı: Los Cabos (Meksika), Caracas (Venezuela), Acapulco (Meksika), Natal (Brezilya), Tijuana (Meksika), La Paz (Meksika), Fortaleza (Brezilya), Victoria (Meksika), Guayana (Venezuela), Belem (Brezilya)

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