Dünyanın en tehlikeli bölgeleri: Turist giremez

Yeryüzünde gezip görebileceğiniz 193 ülke ve bu ülkelere bağlı binlerce şehir var. Kimi yerlere gitmek güç olsa da, hemen hemen her ülkeye vizeniz ve uçak biletinizi alıp gitmek mümkün. Günümüzde uzaya bile kilometrelerce yol kat edilirken, insanoğlunun hiçbir şekilde giremeyeceği bu kapalı bölgeler oldukça ilgi çekici.

BREZİLYA’DAKİ YILAN ADASI

Brezilya'nın açık sularında yüzen bu adada, bir insanın derisini eritebilecek kadar zehirli yılanlar yaşıyor.

Her bir metrekaresine bir yılan düşen yerde bir insanın var olma ihtimali yüzde sıfır. Öyle ki, göç esnasında adaya konan kuşlar bile saniyeler içinde yok oluyor. Herhalde bu adaya gitmeniz mümkün olsa bile seyahat planınıza eklemezsiniz diye düşünüyorum.

FRANSA’DAKİ LASCAUX MAĞARALARI

1940 yılında kaybolan bir köpeğin peşine düşen 4 çocuk tarafından tesadüfen bulunan mağaralar, güney Fransa’da bulunuyor. Keşfedildiği zaman halkın ziyaretine açılmış olsa da, duvardaki resimlerin tahriş olmasıyla 1963’te ziyarete kapatıldı.

20 bin yıllık bu mağaralara, yönetimden özel izin alan arkeologlar dışında hiçbir insan giremiyor.

51.BÖLGE / ABD

Amerika’da bulunan çılgın Las Vegas şehrinin 153 km kuzeyinde olan bölge, Nevada test sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri Sahası ile çevrelenmiştir.

KOMPLO TEORİLERİYLE ANILIYOR

Burada ABD savunma ve hava kuvvetleri düşman silahlarını inceleme, analiz etme, kime ne silah satacağının hesabını yapma gibi çalışmalar yapıyor. CIA bu çalışmalar hakkında en ufak bir bilgi vermediği için, bölgede olup bitenler komplo teorilerine konu oluyor.

Dünyanın en iyi korunan yerlerinden biri olan alana ABD başkanı bile ancak özel izinler eşliğinde girebilmektedir. Hangi sebepten olursa olsun güvenlik timlerinin bu bölgeye giren kişiyi öldürme yetkisi var. Burayı da gezi listenizden çıkardığınızı varsayıyorum.

HİNDİSTAN’IN SENTİNEL ADASI

Hindistan’da bulunan Andaman adalarına bağlı Sentinel Adası’nda günümüz teknolojisinden bihaber yaklaşık 500 yerli yaşamakta. Dünyadaki hiçbir gelişmeden haberleri yok.

Hindistan hükümeti Adadaki doğallığın ve orijinalliğin bozulmaması için bu bölgeyi dışarıdan gelen ziyaretlere kapattı. Zaten bir şekilde girseniz de içeride çok hoş karşılanmayacağınız malum.

WHITE’S GENTELMAN CLUB/İNGİLTERE

İngiltere’de bulunan White'ın Baylar Kulübü, adından da anlayacağınız üzere sadece erkeklere özel. Dışarıdan hiçbir kadın veya sıradan vatandaşın giremediği mekana yalnızca üst düzey yetkililer alınıyor.

300 YILI AŞKIN SÜREDİR HİZMET VERİYOR

Giriş yapılabilmesi için belirleyici iki şey var: Cinsiyet ve statü. Bugüne kadar sadece Birleşik Krallığın başbakanı James Cameron tarafından kendi konservatizm görüşlerine aykırı olduğu sebebiyle reddedilmiştir.

300 yılı aşkın bir süredir sadece üst düzey baylara hizmet veren mekanda eğlenip kumar oynamak kadınlar ve diğer vatandaşlar için sadece bir hayal.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ/OİN SHİ HUANG’IN TÜRBESİ

Bu türbe gerçek ölü bedenlerden farklı olarak her birinin farklı bir yüze ait olduğu topraktan yapılmış binlerce askere ev sahipliği yapıyor. Çin Halk Cumhuriyeti türbeyi ziyaretlere kapatırken, askerlerin gizemi hala bilinmiyor.

Boyları 183-195 santimetre arasında değişen toprak askerlerin bulunduğu kazı alanında 8.000 asker, 520 atıyla birlikte 130 savaş arabası, 150 süvari atı bulunduğu tahmin edilmekte.

PINE GAP/AVUSTRALYA

Bu hava kuvvetleri üssünün değil içine girmek, üzerinden uçmanız bile mümkün değil. Avustralya’nın ortasında bulunan uydu takip istasyonu gariptir ki, ABD Hükümeti tarafından yönetiliyor.

SVALBARD TOHUM DEPOSU/NORVEÇ

Bir an için dünyanın bir felakete uğradığını, doğal kaynakların zarar görüp gıda kaynaklarının yok olduğunu düşünün. Svalbard Tohum Deposu tam olarak böyle bir durum için erzaklarla beraber Dünya’daki bilinen bütün bitkilere ait milyonlarca tohumun içinde saklandığı bir yeraltı deposu.

Depo, Norveç’in Arktik Svalbard takım adalarından biri olan Spitsbergen adasında, 120 metre derinlikte, kum taşı içine gömülü bir şekilde duruyor.

RAF MENWITH HILL/İNGİLTERE

Kuzey Yorkshire Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), dünyanın en büyük elektronik gözlem merkezi. Merkez 1954’te, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’ndeki iletişim ağlarını denetlemek için kuruldu.

Burada haberleşmelere müdahale edilerek İngiltere ve ABD için istihbarat toplanıyor. Geniş güvenlik önlemleriyle korunan bölgenin çevresinde dolaşmanız bile bir problem.

KUZEY KORE/39. ODA

Bilindiği üzere Kuzey Kore dünyanın dışa en kapalı kendi net kurallarıyla yönetilen bir ülke. Bu ülkeye kimse öyle kafasına göre giremez, yasal yollarla bile olsa etrafınızdan silahlı ajanlar eksik olmaz.

BÖLGEYE GİRMENİN CEZASI ÖLÜM

Ülkenin bütün TV ve radyo kanalları tamamen devletin kontrolü altındadır ve bu aygıtlarla vatandaşların internet kullanması yasaklanmıştır. Kuzey Kore’de bulunan 39. Oda'da kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzluk gibi işlerin hükümet eliyle sürdürüldüğü söylenmekte.

Olurda buraya girmeye çalışan, giren, ya da bunu düşünen biri olursa bunun cezası ölümdür ve ceza giren kişinin ailesine de uygulanır.

MOSKOVA ŞEHİR ALTI TÜNELLERİ

Moskova şehrinin yeraltında, gizemi hala çözülmemiş bu tünellerin kaç kilometreye uzandığını kimse bilmiyor. Savaş zamanı düşman kuşatması sırasında katakomplarda kadın ve çocuklarını saklayıp, mal varlıklarını gizliyordu.

30 BİN KİŞİLİK KAPASİTE

Sovyetler Birliği’nde o güne kadar görülmemiş boyutlarda yeraltı inşaatı başlatıldı. Stalin zamanında yapılan bu tüneller, 30 bin kişilik kapasiteye sahip ve tüm şehri kaplamış durumda. Bölge müzesi dışında bu tünellerin korunan kısımlarına girmek isterseniz, KGB ajanlarının sert bir mizacı olduğunu söylemekte fayda var.

MOUNT WEATHER - ABD

Mount Weather Merkezi, hükümetin acil durum operasyonlarını yürüttüğü yer olarak biliniyor.

1958 yılında Sovyet Rusya’nın Sputnik uydusunu uzaya fırlatmasının ardından savunma amaçlı kurulan merkez, yerin altına ve üstüne kurulmuş bir vaziyette. Ülkede yaşanacak büyük bir felaket veya durum esnasında devreye giren acil durum kompleksi olarak kullanılmaktadır. Amerikan yapımı bir filmin etkisinde kalıp tünel kazmadığınız sürece içeriye girebilmeniz mümkün değil.