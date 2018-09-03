Dünyanın en tehlikeli demir yolları

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Kimse gerçekten trenlerden korkmuyor gibi görünüyor değil mi? İnsanların uçuşan şeylere düpedüz fobileri var; bakınız uçaklar. Ve tabii sinir bozan virajlı araba güzergâhları da bir diğer yolculuk krizimiz. En son ne zaman birinin trene binmeden önce korktuğunu duydun? Cevap muhtemelen ‘hiçbir zaman’ olacak. O zaman yeni bir fobi edinmeye hazır olun. Demir yolu ile seyahat etmek yapabileceğiniz en rahat ve en doğal yolculuklardan biri olabilir fakat bu tren yolları insana ray üstünde gitmenin o kadar da kolay olmadığını söylüyor.

EKVADOR- QUİTO ŞEYTAN BURNU

Şeytanın Burnu, Ekvator'daki Quito'dan Guarayquil'e uzanan bir tren yolu. İnşaat sırasında yaklaşık 2.000 işçinin hayatını kaybettiği rota, yol boyunca korkunç anlar için birebir. Raylar dağ geçitleri, ormanlar ve nehirleri keser; ama işin gerçekten zorlaştığı kısım burnun kendisi.

Bu pek de bir şeye benzemiyor gibi duruyor ama sen aşağı inerken böyle hissetmeyeceksin. Trenler, Şeytan Burnu'ndan geri dönüşler yaparak geçiyor, yani tren bir streç için ilerliyor, bir kavşağı geçiyor, sonra geriye doğru devam ediyor. Lunaparktaki bir korku treninden bahsetmiyorum maalesef.

NAPİER DEMİR YOLU- YENİ ZELLANDA

Yeni Zelanda'nın Napier-Gisborne Demir yolu, aynı zamanda trenin aktif bir pisti geçtiği Gisborne Havalimanı'ndan devam ediyor. Uçak ve trenin muhteşem buluşması etkileyici fakat geçiş planlamaları konusunda hassas olduklarını umuyoruz.

Pist kullanıma sunulurken, uçakların devam etmesi önleniyor. Trenle uçak kalkış alanlarının kesiştiği pist, hava trafik kontrolörleri tarafından yönetilen ayrıcalıklı bir tren yolu.

ASO MİNAMİ DEMİR YOLU- JAPONYA

Minamiaso Demir yolu'nun Takamori hattında hoşlanmayacak çok şey var. Eski bir tren, yüksek bir köprü ve sinir bozucu bir hızda ilerleyen vagonlar. Gerçi bu demir yolunu bu kadar tehlikeli yapan şey bu değil, hattın, Japonya'nın en büyük aktif yanardağı olan Aso Dağı'nın güney kısmından geçtiği gerçeği.

Japonya'da yaşanan bir dizi depremin tüm alanı tahrip ettikten sonra ray parçaları toprak kaymalarıyla yok oldu. Halkın güvenini kazanmak için, hattın sorumlusu olan şirket, popüler çizgi film karakterleriyle süslenmiş yeni bir tren başlatmaya karar verdi. Güzel bir fikir ama bununla yüzleşelim: İnsanların lav akış bölgesinden geçtiğini unutması için çizgi film karakterlerinden daha fazlasına ihtiyacınız olacak.

LAS NUBES TRENİ, ARJANTİN

Dünyanın en yüksek demir yollarından biri olarak bilinen tren Las Nubes, Andes Sıradağları'nın nefes kesen manzaralarına kadar soluksuz bir tren yolculuğu yaşatır. Yaklaşık 16 saatlik yolculuk, Salta eyaletinden (en düşük nokta) La Povorilla Viyadüğü'ne (en yüksek) kadar gider. Sabrınızı sınayan bu tren yolculuğu, 29 köprü, 21 tünel, 13 viyadük, iki spiral ve 2 zikzaktan geçer.





GLENFINNAN VİYADÜĞÜ, İSKOÇYA

Harry Potter hayranları, İskoçya'nın Glenfinnan Viyadüğü'nü tanımakta zorlanmayacaklar. 1898 yılında inşa edilen viyadük, İskoçya'nın Batı Dağlık Bölgesi'ndeki Loch Shiel'in tepesinde, Glenfinnan Anıtı'na ve Loch Shiel'in sularına bakan yerden 100 metre yukarıda duruyor.



PİLATUS DEMİR YOLU- İSVİÇRE

Tırmandığı dağ için adlandırılan Pilatus Demir yolu, dünyanın en dik ve dişlilerinden. Kesinlikle güzel bir yolculuk -İsviçre, nasıl olmasın ki?- ama bu sakin manzaralar, parkurun dik ve dehşet verici noktasında birer kabusa dönüşüyor.

Pilatus'un resmi web sitesine göre, 1889'da ilk kez inşa edilen tren pistinde, yüzde 48'lik şaşırtıcı bir eğim tespit edildi. Neyse ki trenin tasarımı, rayların 100 yaşın üzerinde olmasına rağmen dişli çarkların, raylardan dışarı çıkmasını engelliyor. Yani korkacak bir şey yok; dermişim...