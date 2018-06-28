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Trabzon-Bayburt dağ yolu turizme kazandırılacak

Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarında yer alan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak seçilen Derebaşı Virajları'nın, doğa tutkunları için turizme kazandırılması hedefleniyor.

AA | 28.06.2018 - 11:46..
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Ziyaretçilerine dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan "www.dangerousroads.org" adlı site tarafından 3 yıl önce "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Derebaşı Virajları, Trabzon ile Bayburt'u, en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor.

Trabzon-Bayburt dağ yolu turizme kazandırılacak

13 KESKİN VİRAJ VAR

Bazı bölümleri Bolivya'daki "ölüm yolu"ndan daha tehlikeli olduğu belirtilen yol, arazisindeki sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
İlk olarak 1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında sis, yağmur, heyelan, kar ve çığ gibi doğa olayları sık sık yaşanıyor.

YILIN 6 AYI ULAŞIMA KAPANIYOR

Yol, kar yağışı nedeniyle yılın neredeyse 6 ayında ulaşıma kapanıyor. Yazın gelmesiyle zirvelerde eriyen karlar, adeta bir tablo gibi manzarası bulunan dağların arasından süzülerek derelere ulaşıyor.

Trabzon-Bayburt dağ yolu turizme kazandırılacak

"TURİZME KAZANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Of ilçesinden başlayarak Bayburt'a kadar uzanan D915 yolunun Karaçam mevkisindeki Derebaşı Virajları'nın sürücülere her dönem zor anlar yaşattığını söyledi.

"BÖLGEDE YOLCULUK YAPANLAR ADRENALİN YAŞIYOR"

Yolun, dünya genelinde "zor yol" olarak bilinirliğinin arttığına işaret eden Ayvazoğlu, "Buradaki yol, dünyada zorlu yollar listesine girmiş durumda. Bölgede yolculuk yapanlara ayrı bir adrenalin yaşatıyor." dedi.

Trabzon-Bayburt dağ yolu turizme kazandırılacak

Ayvazoğlu, yolun, bu özelliğinin dışında doğasıyla da ilgi uyandırdığına dikkati çekerek, "Dereleri, yeşil dağları ve temiz havasıyla, güzergahta yolculuk yapanlara doyumsuz manzaralar sunuyor. Bu nedenle bölgenin turizme kazandırılması için çalışıyoruz. Yerli ve yabancı turistleri tehlikeli yolun cazibesiyle buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

TANITIMINA YÖNELİK YARIŞMALAR DÜZENLEYECEĞİZ"

Bölgede turizme yönelik yapılacak çalışmalara değinen Ayvazoğlu, yolun bulunduğu güzergahta off-road ve tırmanışla ilgili bir dizi yarışma düzenlemeyi düşündüklerini ifade etti.

Trabzon-Bayburt dağ yolu turizme kazandırılacak

Ayvazoğlu, "Amacımız doğal güzellikleriyle ünlü bölgemizde, alternatif turizm faaliyetlerine de imkan sağlayabilmek. Dünyaca ünlü Uzungöl'e gidilen karayolu güzergahında yer alan bu bölgenin, gelecekte önemli bir konuma sahip olacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzon-Bayburt dağ yolu turizme kazandırılacak

Trabzon-Bayburt dağ yolu turizme kazandırılacak

Trabzon-Bayburt dağ yolu turizme kazandırılacak

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