Dünyanın en ünlü dolandırıcısı Frank Abagnale

Aybüke SENGİR / [email protected]

Bir adam düşünün; 16 yaşında evden kaçsın ve yirmili yaşların başına geldiğinde tüm dünyada aranan bir çek dolandırıcısı olsun. Yine aynı adamın yirmi yaşına gelmeden avukat, doktor ve pilot olduğunu düşünün. Bu adamın FBI'da dolandırıcılığa karşı çalıştığını, kendi dolandırıcılık danışmanlık şirketini kurduğunu ve en önemli finans kuruluşlarına tasarladığı çeklerle inanılmaz paralar kazandığını düşünün. En sonunda da Spielberg bu adamın filmini yapıyor tabii, Leonardo Di Caprio da onu canlandırıyor. Uzun lafın kısası Frank Abagnale dünyaya gelmiş en ilginç yaşam öyküsüne sahip, zekası tüm dünyada kabul görmüş insanlardan biri.

15 YAŞINDA EVDEN KAÇTI

Ailesinin o daha çocuk yaştayken boşanmasıyla sarsılan Frank, bütün hayatını etkileyecek bir kararla evden kaçıp, bir daha da o eve geri dönmedi. Hâkim, Frank’a annesinde mi babasında mı kalmak istediğini sorduğunda kendini çok sıkışmış hissettiği için kaçışı tercih etmişti.

İLK DOLANDIRDIĞI KİŞİ BABASIYDI

Hayatı boyunca yüzlerce insan dolandıran Frank’ın, küçük çaplı da olsa ilk dolandırdığı kişi babasıydı. Frank’ın hayat hikâyesini göz önünde bulunduracak olursak, babasını rol model olarak aldığını söyleyebiliriz, o da mesleği yüzünden. Babasının ona arabaya gaz alması için verdiği kartla pil, lastik gibi otomobil parçaları alıp bunları satarak nakit para elde etmişti. Babası bu olay yüzünden 3400 dolarlık bir fatura ile karşılaştı ve Frank bunu yaptığında yalnızca 15 yaşındaydı. Zaten bu olay, yaşı ilerledikçe yapacağı büyük dolandırıcılıkların habercisiydi.

PİLOT KOSTÜMÜ GİYİNCE ÖZENDİ

Evden kaçtığında beş parasız kalınca ehliyette yaşını 10 yaş büyüttü ve vadesiz hesabına sahte çekler yazmaya başladı. Daha 16 yaşında olduğu için o yaşta kazanacağı ücretlerle New York’ta yaşaması imkânsızdı. O zamanlar ehliyette fotoğraf olmamasını fırsat bilerek belge üstünde oynama yapıp yaşını büyüttü ki bu sayede sahte çekler hazırlayabilecekti. Bu çekleri bozdurmaya giderken de yaşının küçük olduğu anlaşılmasın diye pilot üniforması giymeyi de düşündü. Giydiği üniformanın büyüsü onu o kadar etkiliyordu ki pilotluk yapmaya karar verdi.

BİR KUTU NASIL SERVİS DIŞI KALABİLİR?

Güvenlik görevlisi olduğu dönemlerde, United ve Hertz Havayolları’nın araç kiralama şirketlerinin günlük tahsilatlarını içerisinde barındıran kutunun nereye koyulduğunu görmüştü. Hemen gidip bir mağazadan üniforma satın aldı ve ertesi gün kutunun üzerine “Hizmet dışıdır. Lütfen ödemeyi güvenlik görevlisine yapınız.” diye yazdı. Yöntemin işe yaramasına çok şaşırmıştı. “Bir kutu nasıl servis dışı kalabilir?” diyerek, buna inananlara çok şaşırdığını söylemişti.

“KENDİM DAHİL 140 KİŞİNİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTIM”

Frank dünyayı gezmek istiyordu ve bunu ücretsiz yapabileceği bir yol aradı. Pilot olmaya karar verip Pan American World Airways şirketini arayarak, geçmişte onlar için çalışan bir pilot olduğunu fakat otel temizliği sırasında üniformasının kaybolduğunu ve kendisine sahte çalışan kimliği ile yeni bir forma göndermelerini istedi. Daha sonra sahte Federal Havacılık İdaresi pilot lisansı edindi.

BEDAVAYA DÜNYAYI GEZDİ

Frank bu sayede 250 uçuşa katıldı, 26 ülke gezdi ve toplamda 1.000.000 mil (1.6000.000 km) kadar yol kat etti. Ayrıca işin bir diğer güzel tarafı da, şirket pilotu olduğu için gittiği yerlerde konaklamasından yeme-içme masraflarına kadar her şeyi şirket karşıladı. Fakat sonuçta o bir pilottu ve görevini yapması gerekiyordu. Bu nedenle uçuşlarda sıra ona geçtiğinde oto-pilotu aktif ediyordu. Fakat bir uçuşu (30.00 ft. / 9.100 m) tamamen onun yapmasını istediler, neyse ki aksilik çıkmadı. Ancak New Orleans’a yaptığı bir uçuş sonrası neredeyse yakalanıyordu. Bu yüzden Gürcistan’a kaçtı. “Frank Adams” ismini kullanarak bir dönem boyunca Brigham Young Üniversitesi’nde sosyoloji dalında öğretim görevlisi olarak da çalıştı.

TIBBİ BİLGİSİZLİĞİNDEN DOLAYI BİR BEBEĞİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Eski şirketi onu bulamasın diye kira sözleşmesine farklı bir isim ve meslek yazması gerekiyordu, o da doktor yazdı. Şans eseri gerçek bir doktorla aynı odada yaşamaya başladı. Doktor arkadaşı hastanede stajyerleri yönetecek birine ihtiyaç olduğundan bahsetti. Frank da biri bulununcaya kadar burada çalışmaya karar verdi. Normalde bulunduğu pozisyonda tıpla alakalı pek bir şey yapması gerekmiyordu, daha çok stajyerleri yönlendiren kişi konumundaydı. Ancak bir gün tıbbî bilgi gerektiren bir durum söz konusu oldu. Bir bebeğin “mavi bebek sendromu” vardı ve Frank’in bu konuda bir şeyler yapması gerekiyordu ama sendromun ne olduğunu bilmediğinden dolayı bebek oksijensiz kaldı, son anda kurtarıldı. Frank bu olay sonrası daha fazla kişinin ölüm ve doğum olaylarını tehlikeye sokmamak için hastaneden ayrıldı.

12 ÜLKEYİ DOLANDIRDI

Abagnale, en sonunda pilotluk yaptığı şirkette sevgilisi olan bir kız tarafından tanınarak Fransa’da yakalandı. 12 adet ülkeyi dolandırmıştı ve hepsi kendilerine iadesini istiyordu. Burada bir süre ağır bir hücre cezası çektikten sonra İsveç’e iade edildi ve biraz daha insancıl muamele gördü. İsveçli bir yetkili ABD’den, eti sizin kemiği bizim niyetine, Frank’ın pasaportunu iptal etmelerini istedi. Böylece Abagnale, ABD’de 12 yıl hapis cezası alacaktı.

FBI’A YARDIMCI OLABİLMEK İÇİN HAPİSHANEDEN 1 GÜNLÜĞÜNE ÇIKIYORDU

12 senelik cezasının daha yarısını bile çekmemişti ki, Frank’in bu bilgilerinden yararlanmak gerekildiğine karar verildi. Böylece FBI ile yolları legal bir biçimde kesişmeye başladı. İlk başlarda FBI’da çok dışlanan Abagnale, bir süre sonra yavaş yavaş burada kabul görmeye başladı.