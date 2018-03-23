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Dünyanın en büyük baklavası Ankara'da yapıldı

'2018 Travel Expo Ankara' kapsamında düzenlenen "Gastronomi Zirvesi"nde hazırlanan dünyanın büyük baklava zinciri Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Haber Merkezi | 23.03.2018 - 11:41..
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Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’nin ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde başladı. Çeşitli şehirlerin ve ürünlerin yer aldığı fuarda dünya rekoru kırıldı.

Dünyanın en büyük baklavası Ankara'da yapıldı

Dünyanın en büyük baklavası Ankara'da yapıldı ViDEO

513 KİLOGRAMLIK BAKLAVA GUİNESS REKORLAR KİTABI'NDA

Türk aşçılarının el birliğiyle hazırladığı yaklaşık 2.5 metre genişliğinde, 7 metre uzunluğunda ve 11 bin 800 dilim şeklinde dev gibi bir fırının içinde yapılan 513 kilogramlık baklava, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. 14 Şefin 6 ayda yapımını planladığı baklava dün tamamlandı ve hazırlanan lezzetli baklavalar fuarı ziyarete gelenlere dağıtıldı.

Dünyanın en büyük baklavası Ankara'da yapıldı

DÜNYA BASININDA DA GENİŞ BİR YER BULDU

Dünyanın en uzun baklava denemesi de ABC News'tan The New York Times'a kadar birçok basında da geniş bir yer buldu.

Dünyanın en büyük baklavası Ankara'da yapıldı

Dünyanın en büyük baklavası Ankara'da yapıldı

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