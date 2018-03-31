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Dünyanın en uzun savaşı

Tarihin en uzun savaşı 335 yıl sürdü ve ölen olmadı.

Haber Merkezi | 31.03.2018 - 10:00..
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Dünyanın en uzun savaşı

Ezgi GÜLHAN / [email protected]

"Dünyanın en uzun savaşı ne kadar uzun sürebilir ki?” diye düşünebilirsiniz. Fantastik gelebilir ama Hollanda ve Scilly Adaları arasında geçen savaş tam 335 yıl sürdü.

HOLLANDA İSYANI SAVAŞI BAŞLATTI

1568 yılında başlayıp 1648 yılına kadar süren “Hollanda İsyanı” diğer adıyla “Seksen Yıl Savaşı” , 335 Yıl Savaşı’nın başlamasına sebep oldu.

Dünyanın en uzun savaşı

Vestfalya Antlaşması'yla son bulan Seksen yıl Savaşı, iki devletin arasının düzeltmeye yetmedi ve Hollanda Cumhuriyeti dayanamayıp Scilly Adaları’na savaş ilan etti böylelikle 2 çağ 3 asır sürecek olan harp başlamış oldu.

Dünyanın en uzun savaşı

Savaşın 335 yıl sürmesinden daha ilginç bir nokataya gelecek olursak bu savaşta kimse ölmedi. Çatışma yaşanmadığı için de ölen yaralanan olmuyor haliyle. Soğuk savaş da yok ortada.

Dünyanın en uzun savaşı

Scilly Adaları Konseyi Başkanı Roy Duncan, savaş söylentilerine artık bir son vermek istediği için 1985 yılında Londra’daki Hollanda Büyükelçiliği’ne olayı araştırması için bir mektup yazdı.

Yapılan araştırmalar sonucu iki tarafında hala savaş halinde olduğu ispatlandı.

1651 ve 1986 yılları arasında gerçekleşen bu savaş iki devletin toprak konusunda üstün olma isteği çabasından kaynaklanıyor.

Aslına bakarsanız bazı yabancı kaynaklara göre savaşta olduklarını unutuyorlar.

O dönemin Büyükelçisi Jonkheer Rein Heydecoper bir barış anlaşması imzalanması gerektiğini söyledi ve böylelikle 335 yıl süren savaş nihayet sona erdi.

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