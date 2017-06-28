Dünyanın en yakışıklı mahkumu: Türk kızları çok güzel

Gökçebel mevkisindeki bir otele yerleşen Meeks, iş için geldiği Bodrum’a hayran kaldı. Ünlü isim Türk hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

JEREMY MEEKS

"BAKLAVA VE TÜRK KIZLARI ÇOK GÜZEL"

Türk baklavasına bayıldığını ifade eden Meeks, "Bodrum ve Türkiye'ye ilk kez geldim. Burada çok büyük projelerim olacak. Türk yemekleri çok güzel ama Türk baklavası harika tadına bayıldım. Bir fotoğrafla hayatım değişti ve bu yüzden çok şanslıyım. Türk kızları çok güzel. Burada kaldığım sürede tanıma fırsatı buldum ve bulacağım” diye konuştu.

ÇETE ÜYESİYDİ, SABIKA FOTOĞRAFIYLA FENOMEN OLDU

Jeremy Meeks daha önceleri bir çete üyesiydi ve hırsızlık yaptığı suçlamasıyla 9 yıl ceza aldı. Sabıka fotoğrafını internette paylaşınca bir anda fenomen oldu. Kız hayranları bu kadar yakışıklı birinin hapse girmemesi gerektiğine ilişkin internette kampanya başlattı. Meeks’in kefaret bedeli bir milyon dolara çıkınca mahkumun annesi Katherine Angier GoFundMe sitesinde kampanya başlatarak para topladı. 8 Mart 2016’da serbest bırakılan Meeks daha sonra modellik yapmaya başladı.