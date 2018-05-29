Dünyanın en yaşlı adamın başı bağımlılığıyla dertte

Güney Afrikalı Fredie Blom tam 114 yaşında. Bu yüzden yakında Guinness Rekorlar Kitabı'na yaşayan "en yaşlı kişi" olarak girmek üzere.

Blom bu kadar yıldır hayatta ancak daha uzun yaşayabilmesi için sigarayı bırakması lazım. Bu doğrultuda çaba gösterdiğini belirtse de bırakacak gibi durmuyor.

"İÇİMDEKİ SİGARA İÇME İSTEĞİ ÇOK FAZLA"

Blom, "İçimdeki sigara içme isteği çok fazla. Bazen kendime bırakacağım diyorum ama bu kendime söylediğim bir yalan aslında. Göğsüm bir duman almam için sürekli peşime düşüyor ve işte o zaman bir 'ilaç' (sigara) yapmam gerekiyor." diyor.

YILLAR ÖNCE ALKOLÜ BIRAKMIŞ

Yıllar önce alkolü bırakmayı başarmış olan Blom sağlıklı ve dinç görünüyor. Uzun boylu olan Blom'un yardımsız yürüdüğünü ve duyma güçlüğü dışında sorunu olmadığı belirtiliyor.