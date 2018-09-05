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Dünyanın en yaşlı çifti rekoru tazeledi

Yaşlarının toplamı 208 olan Japon çift, dünyanın en yaşlı çifti olarak Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki isimlerini tazeledi. Çift tam 80 yıldır evli.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 09:40..
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Yaşları toplam 208 yapan Japon Masao ve Miyako Matsumoto çifti, 80’inci evlilik yıl dönümleriyle birlikte, “Halen hayatta olan en yaşlı çift” kategorisindeki Guinness rekorunu kutluyor.

Dünyanın en yaşlı çifti rekoru tazeledi

YAŞLARININ TOPLAMI 208

Masao Matsumoto (108) ve Miyako Sonoda (100), yaşlarının toplamının 208 yıl ve 259 gün olduğunun onaylanmasının ardından “Halen hayatta olan en yaşlı çift” kategorisi ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı.

Dünyanın en yaşlı çifti rekoru tazeledi

Yaşları 77 ile 66 arasında değişen beş kız çocuğu sahibi çiftin 13 torunu bulunuyor. Rekortmen çift, şu sıralar torunlarının çocuklarının 25’incisinin doğumu için gün sayıyor.

Dünyanın en yaşlı çifti rekoru tazeledi

SON REKOR 2004'TE BOZULDU

Guinness, daha önce “hayatta olan en yaşlı çift” unvanını ellerinde bulunduran ve yaşları toplamı 210 yıl, 1 ay ve 34 gün yapan Norveçli Karl Dolven ve Gurdren Dolven çiftinden, Gurdren Dolven’in 2004 yılında öldüğünü hatırlatarak, yeni rekortmen çiftin Masao ve Matsumoto çifti olduğunu açıkladı.

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