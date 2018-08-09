Dünyanın en yaşlı geyiği 26 yaşında hayatını kaybetti

1 Onychophagia nedir Tıp dilinde Onychophagia denilen bulgu, tırnak yeme alışkanlığnıın tıp dilindeki ismidir.

2 Difteri nedir Difteri; kuşpalazı olarak da bilinen bu bulaşıcı rahatsızlık 2 ile 5 yaş aralığındaki çocuklarda görülür.

3 Hermann Hesse’den insana ayna tutan 17 özel alıntı 20. yüzyılın en önemli yazarlarından Hermann Hesse’nin eserlerinden seçilmiş özel cümleler…

4 Öldürülen 2 teröristin mühimmatları ele geçirildi Hakkari'de etkisiz hale getirilen 2 teröristin kullandığı mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.

5 İstanbullular yüzmeyi burada öğrendi: Deniz Hamamları 19. Yüzyıl’da, sıcaktan bunalan İstanbul halkını denize koşturan Batı'nın devşirme plajları değil, Osmanlı'nın deniz hamamlarıydı.

6 Galatasaray alternatif forması belli oldu Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği alternatif forma belli oldu. İstanbul Boğazı'nın yer aldığı formayı sarı-kırmızılı taraftar beğenmedi.