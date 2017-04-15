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Dünyanın en yaşlı kadını 117 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı kadını olarak bilinen İtalyan Emma Morano, 117 yaşında hayatını kaybetti.

15.04.2017 - 23:45
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Dünyanın en yaşlı kadını 117 yaşında hayatını kaybetti

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Morana ülkenin kuzeyindeki Maggiore gölü kıyısındaki Verbania kasabasındaki evinde 117 yıl 137 günlük hayatına bugün veda etti.

Ölümünü ailesinin de doğruladığı Morano, tüm zamanların en uzun süre yaşayan 5. insanı olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en yaşlı kadını 117 yaşında hayatını kaybetti

1800'lü yıllarda doğan son kadın olmasıyla da bilinen Morano, geçen yıl 29 Kasım'da 117. yaş gününü kutlamış, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan da tebrik mesajı almıştı.

Doğduğu günden bugüne kadar 3 ayrı yüzyılda yaşayan Emma Morano, 3 İtalya Kralı, bir düzine İtalya Cumhurbaşkanı ve 11 farklı Papa görmesiyle de tarihe geçmişti.

Dünyanın en yaşlı kadını 117 yaşında hayatını kaybetti

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