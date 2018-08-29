Dünyanın en yaşlı kişisi Bolivyalı bir kadın

Sacaba bölgesinde ikamet eden Flores Colque’nin, nisan ayında hayata gözlerini yuman 4 Ağustos 1900 doğumlu Japon kadın Nabi Tajima’nın ölümünün ardından dünyanın en yaşlı insanı olabileceği belirtiliyor.

GİTAR ÇALIP ŞARKI SÖYLÜYOR

Kimlik kartında doğum tarihi 26 Ekim 1900 olan Colque, ilerleyen yaşına rağmen gitar çalmaya devam ediyor ve kendisini ziyarete gelenlere Keçuva dilinde şarkılar söylüyor.

"YAŞAYAN MİRAS"

Sacaba Belediyesi, 117 yaşını 10 ay geçen Flores Colque'u "yaşayan miras" olarak nitelendiriyor.

Guinness Dünya Rekorları, Colque adına başvuru yapılmadığını açıkladı.

Hiç evlenmemiş olan ve çocuğu bulunmayan Colque, iki dünya savaşına ve ülkesi Bolivya'daki devrimlere tanıklık etti.