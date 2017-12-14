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Dünyanın en yaşlı köpek balığı Atlas Okyanusu'nda bulundu

Dünya tarihinin bilinen en yaşlı köpek balığına Kuzey Atlas Okyanusu'nda rastlandı.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 08:54..
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Danimarkalı bilim insanları tarafından keşfedilen ve büyük denizci Piri Reis’in yaşadığı 1505 yılında doğduğu düşünülen köpek balığı, tam 5.5 metre uzunluğunda. Dişi köpek balığının yaşı analiz edilirken, 28 farklı Grönland köpek balığıyla kıyaslandı ve göz lensleri radyoaktif karbon izotopu yöntemi ile incelendi. Bu zamana kadar bulunan en yaşlı köpek balığı 392 yaşındaydı.

Dünyanın en yaşlı köpek balığı Atlas Okyanusu'nda bulundu

"CAMGÖZLER 80-100 YIL YAŞAYABİLİR"

Gazete Habertürk'ün haberine göre Deniz Biyoloğu Hakan Kabasakal, “Bu haber bana da inanılmaz geldi. Şimdiye kadar böyle bir olayı ne duydum ne de karşılaştım. Bir köpek balığının bu kadar uzun yaşamış olma ihtimali beni de çok şaşırttı. Neredeyse İstanbul’un fethiyle aynı yaşta. Soğuk sularda yaşayan köpek balıklarının metabolizmaları çok yavaştır. Ağır hareket ederler. Bu yüzden uzun yaşarlar. Bildiğimiz kadarıyla dikenli camgöz köpek balıkları en uzun yaşayanlar arasında. Onlar da 80-100 yıl boyunca yaşarlar.” dedi.

Dünyanın en yaşlı köpek balığı Atlas Okyanusu'nda bulundu

Dünyanın en yaşlı köpek balığı Atlas Okyanusu'nda bulundu

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