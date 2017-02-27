Dünyanın en yaşlı lideri o Zimbabwe'den

Dünyanın en yaşlı lideri unvanına sahip olan Mugabe’nin doğum günü etkinlikleri Bulawayo kenti yakınlarındaki bir okulda yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan kutlama töreninde konuşan Mugabe, 2018 yılında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

ROBERT MUGABE KİMDİR?

Mugabe 37 yıldır Zimbabwe’yi yönetiyor. 1980’de bağımsızlığını kazanan Zimbabwe’nin ilk başbakanı olan siyasetçi, yedi yıl sonra da devlet başkanlığı koltuğuna geçmişti. Zimbabwe’de iktidar partisi ’Zimbabwe Afrika Ulusal Birlik- Vatansever Cephe’ Mugabe’nin 2018 Devlet Başkanlığı seçiminde aday olmasını onaylamıştı.

93 yaşındaki Mugabe’nin eşi Grace Mugabe, Zimbabwe halkının ‘eşinin cesedine’ bile oy vereceğini söylemişti.